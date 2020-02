¿Cómo es el nuevo fondo para que pequeños ahorristas inviertan en dólares?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En línea con perspectivas que indican que el dólar se fortalecerá en 2020, que habrá un contexto favorable para la renta fija -instrumentos de inversión que aseguran un cierto retorno- y que América Latina es una opción redituable para quienes buscan rentabilidad, SURA Inversiones lanzó en Uruguay un nuevo fondo denominado “Renta dólares”.

Se trata del sexto fondo estructurado que ofrece el administrador de activos. Según explicaron Diego Vernassa del área de inversiones de SURA Asset Management y Germaine Caviglia, jefa de estrategia y soluciones, el instrumento es una opción intermedia entre dos fondos ya existentes: el “Fondo ahorro dólares” con bajo riesgo y que tiene un horizonte de inversión menor al año, y el “Fondo estrategia internacional” que tienen un nivel de riesgo moderado y se presenta como una inversión a mayor plazo (entre tres y cinco años).



“Había una necesidad en los clientes de productos en dólares con renta fija a un horizonte no tan corto y con una tolerancia media al riesgo, porque invierte en títulos públicos y corporativos (empresas)” con alta calificación, señaló Caviglia.



El fondo “Renta dólares” comenzó a funcionar en noviembre y ya captó US$ 1,6 millones. Los ejecutivos de SURA comentaron que el objetivo es conseguir a finales de año entre US$ 8 y US$ 10 millones.

Actualmente el fondo tiene el 75% invertido en renta fija en mercados emergentes -”más del 50% en América Latina, destacó Vernassa-, el 16,5% en Bonos del Tesoro de Estados Unidos y el resto en efectivo y equivalentes.



El año pasado el “Fondo ahorro dólares” tuvo una rentabilidad de 3,67%, mientras que el “Fondo estrategia internacional” brindó un retorno de 10,16%. “Esperamos que el rendimiento del nuevo fondo sea intermedio” entre los otros dos, comentó Vernassa.



Al igual que en los otros fondos de SURA, no hay un monto mínimo para ingresar ni un saldo exigido en cuenta, y se puede acceder al dinero en un plazo máximo de cinco días. Además, hay un régimen de devolución de las comisiones de administración en función del saldo en cuenta.



Al hablar acerca del panorama financiero, Vernassa indicó que “seguimos viendo a Estados Unidos como una de las economías más pujantes”, al tiempo que “como sigue habiendo riesgos latentes en lo geopolítico” a nivel global, “el dólar como siempre es un activo de refugio”.