Los nuevos planes de deuda del gobierno

Para Uruguay, tener acceso a los mercados y emitir deuda es clave: es la forma de financiar el déficit fiscal que pese a distintos ajustes no cede y se ha ubicado durante todo el período de gobierno entre 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB) y 4 del PIB. Es decir, entre US$ 2.110 millones y US$ 2.411 millones.

"Dada la evolución prevista de precios y del tipo de cambio, para el año 2019 el gobierno estima necesida-des de financiamiento por US$ 3.143 millones, de las cuales aproximadamente la mitad corresponden a pagos de amortización de capital. El fondeo requerido en los mercados de bonos locales e internacionales se proyecta en US$ 2.950 millones para el año próximo", señaló el informe. Para obtener ese fondeo, el gobierno definió su estrategia.

Por un lado, en el mercado local seguirá colocando deuda en Unidades Indexadas (UI), en la recientemente creada Unidad Previsional (UP) y "en la medida que las condiciones de mercado así lo permitan" en pesos nominales (luego que dejara de hacerlo).

Además quiere "continuar avanzando en la conversión a pesos de otros préstamos multilaterales denominados en dólares, en la medida que las condiciones de mercado así lo propicien".

"Asimismo, continuará explorando oportunidades para diversificar las monedas del subportafolio de deuda denominado en divisas de países avanzados (dólares, euros y yenes), de manera de mejorar el perfil de riesgo de la misma y reducir la carga esperada de intereses de deuda", agregó.

El gobierno también indicó que "se buscará ampliar los vínculos con potenciales inversores de Asia, ya sea para fomentar su participación en las emisiones globales en dólares, o a través de otros mecanismos de financiamiento en los mercados asiáticos".

A su vez "buscará desarrollar junto al Banco Central y otros operadores del mercado, mecanismos que faciliten el acceso de no residentes al mercado de títulos locales".

Y por último, explorará "nuevos instrumentos que permitan reducir la exposición del sector público a fluctuaciones en el tipo de cambio, tasa de interés y nivel de liquidez, entre otros".