La operación de deuda de Uruguay a "tres bandas" que despejó vencimientos, generó "caja" y una ganancia

El gobierno dio a conocer los resultados finales de una operación de deuda en dólares, a “tres bandas” por la que terminó emitiendo US$ 1.055 millones, recompró y canjeo deuda de corto plazo por otra de largo plazo y se quedó con “caja”.



El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori evaluó positivamente la operación, que permitió una ganancia financiera de US$ 87 millones. Ayer, en un acto en la Facultad de Ciencias Económicas, Astori dijo a El País que “estamos muy tranquilos por los resultados que ha tenido este manejo de deuda. Hoy tenemos una proporción de deuda neta (endeudamiento menos reservas) sobre el Producto, absolutamente manejable en relación a la solidez financiera que tiene el Uruguay”.



Agregó que “es la sociedad la que tiene que valorar esto. Nuestra obligación es trabajar por el Uruguay y manejar la deuda y todos los instrumentos de la política económica al servicio del interés nacional. Vamos a seguir trabajando hasta el último minuto con estos criterios”.



Astori remarcó que "el manejo de la deuda pública de Uruguay se ha basado en diferentes conceptos muy importantes. Uno de ellos es la precaución, esto es el financiamiento precautorio para que el país no tenga que enfrentar circunstancias de carencias de recursos con las consecuencias que ello tiene. En segundo lugar desdolarizar la deuda. Cuando empecé a trabajar en mi primer ministerio (en 2005), la deuda en moneda extranjera era prácticamente del 100%, hoy estamos casi en la mitad en moneda nacional. El tercero es tener una duración de la deuda compatible con las necesidades y posibilidades del país. Hoy estamos en 14 años de duración media, lo que implica un cambio muy importante respecto al pasado.



El comunicado emitido en la tarde de ayer por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dio cuenta de la operación por la que se reabrieron bonos emitidos a los años 2031 y 2055, se propuso a inversores con los títulos a 2022, 2024 y 2027 en su poder canjeárselos por esos (2031 y 2055) o recomprárselos.



El MEF logró los objetivos de “completar el programa de fondeo en el mercado internacional a través de la emisión de deuda a plazos largos, aprovechando a fijar tasas en dólares” que están en “niveles históricamente bajos”, así como “despejar vencimientos de deuda de corto plazo” y “apuntalar y darles más liquidez a los bonos soberanos de referencia en dólares a 10 y 30 años, capturando una ganancia financiera para el Estado, derivada de la significativa revalorización de los bonos en dólares de Uruguay en los últimos meses”, afirmó el comunicado.



La operación permite al Ministerio de Economía y Finanzas completar el fondeo en los mercados internacionales este año . Foto: Fernando Ponzetto.

¿Cómo logró el gobierno esos objetivos de deuda?

El gobierno reabrió los bonos con vencimiento en 2031 (había emitido US$ 1.250 millones en enero de este año) y 2055 (había colocado US$ 1.750 millones en abril de 2018) y recibió una demanda cercana a los US$ 2.000 millones por ellos.



En total, el MEF emitió deuda por US$ 1.055 millones en ambos, de los que US$ 838 millones corresponden al título con vencimiento en 2055 (con un rendimiento de 4,101%) y US$ 217 millones al bono a 2031 (con un rendimiento a 3,149%).



¿Eso significa que la deuda de Uruguay aumentó en US$ 1.055 millones? La respuesta es que no.



Ello obedece a varias razones: por un lado porque parte de esa nueva deuda fue canjeada por el gobierno por otra de corto plazo en manos de inversores, por otro porque del efectivo recibido parte se utilizó para recomprar deuda de corto plazo en manos de inversores y por último porque los bonos reabiertos cotizan por encima de la par y eso lleva que el gobierno reciba más dinero que lo que aumenta el endeudamiento.



El valor nominal de la deuda recomprada y canjeada alcanzó a US$ 554 millones (el 56% mediante canje y el 44% mediante recompra con efectivo).

Esto implica que hay US$ 554 millones en bonos emitidos a 2022, 2024 y 2027 que el gobierno no deberá pagar al vencer esos títulos porque ya están en su poder.



De ese monto, US$ 84,2 millones correspondieron al título con vencimiento a 2022, US$ 124,5 millones al título que vence en 2024 y US$ 345,3 millones al bono que vence en 2027.



Por el bono con vencimiento en 2055, el gobierno recibió 16% más dólares que los que se endeudó. ¿Cómo es esto? El valor nominal del bono es US$ 100, pero como se trata de una reapertura de un título ya emitido, el valor de la misma es el del mercado en ese momento. Y el precio de mercado del título actualmente es de US$ 116. Esto implica que el inversor entrega US$ 116 para hacerse con un papel que le pagará US$ 100 al vencimiento. Ese 16% es una ganancia financiera para el gobierno. ¿Por qué un inversor hace eso? Porque apuesta a la valorización del título.



De esa forma, el gobierno se hizo con “caja” US$ 588 millones (el resto lo utilizó en recomprar deuda). Pero, por esos US$ 588 millones que fueron a parar a la “caja” del Estado, asumió una deuda de US$ 501 millones. Eso implicó un impacto financiero neto (una ganancia financiera) de US$ 87 millones.



“En los últimos meses, los precios de los bonos globales en dólares de Uruguay subieron sustancialmente, particularmente en los bonos de mayor duración” por la baja de las tasas de interés de referencia en Estados Unidos y la estabilidad del riesgo país en Uruguay, indicó el comunicado.



Entonces, “la favorable relación de precios de mercado entre los bonos emitidos y recomprados permitió potenciar la operación de manejo de pasivos y obtener una ganancia financiera”, afirmó.



El MEF destacó que “más de 100 cuentas” demandaron los papeles uruguayos, entre ellas algunas no tan habituales como de “Chile, Perú, Finlandia y Taiwan, así como agencias del gobierno de Kuwait y Corea”.

¿Por qué la emisión de deuda fue en dólares? La explicación En principio el gobierno trabajó para emitir en pesos nominales o en Unidades Indexadas (UI) en los mercados internacionales, pero las elecciones PASO en Argentina “cambiaron todo el sentimiento hacia los mercados emergentes”, dijo el director de WealthMan corredor de bolsa, Nicolás Coccino..



En tanto,el director de la Unidad de Gestión de Deuda del MEF, Herman Kamil (foto) señaló que en las últimas semanas se mantuvieron “reuniones con grupos grandes de inversores (institucionales) del exterior” donde se presentaron los datos de la economía uruguaya y se “exploraron sus preferencias” a la hora de invertir en deuda.



En ese sentido, señaló que debido al “ambiente regional” no había avidez por deuda en moneda local, o al menos no a tasas de interés que fueran razonables para el gobierno.