¿En qué países guardan los uruguayos su dinero?

Al cierre de 2017, los uruguayos tenían depositados en bancos ubicados fuera de fronteras US$ 6.878 millones, según datos del Banco Internacional de Pagos (BIS por sus siglas en inglés) procesados por El País. Es el menor monto para un cierre de año desde 2011 e implicó la segunda caída consecutiva de los ahorros de empresas y familias uruguayas en el exterior.

Ahora, ¿qué países prefieren los uruguayos para depositar su dinero en el exterior? El último informe del BIS da la respuesta.

En total, los uruguayos tenían depósitos bancarios de algún tipo en 22 jurisdicciones al cierre del año pasado. Si bien la mayor parte del monto está en destinos "clásicos", hay depósitos hasta en islas remotas de Europa, consideradas "paraísos fiscales" hasta hace algunos años.

El 57,4% de los depósitos de uruguayos en el exterior a fin de 2017 estaba en un destino "clásico": Estados Unidos. Allí había US$ 3.947 millones.

Le sigue otro "clásico", cuando de depósitos bancarios se trata, como Suiza con dinero de uruguayos por US$ 1.329 millones (19,3% del total).

Así el 76,7% de los depósitos de uruguayos en el exterior se concentraba en dos destinos y el 23,3% restante en 20.

Reino Unido se ubicó 3° en el ranking de lugares preferidos por los uruguayos para depositar su dinero con US$ 178 millones (2,6% del total). Luego viene España con US$ 118 millones y 5° se ubicó Luxemburgo con US$ 89 millones.

Entre los 10 primeros figuran además Francia con US$ 85 millones, la isla de Guernsey con US$ 81 millones (un territorio autónomo dependiente de la Corona Británica y que basa su economía en los servicios financieros), Bélgica con US$ 28 millones, Hong Kong con US$ 22 millones y Dinamarca con US$ 16 millones.

Entre los otros 12 destinos se destacan Italia con US$ 13 millones, Australia con US$ 12 millones, Austria con US$ 11 millones y la isla de Jersey (misma condición que Guernsey) con US$ 9 millones.

Desde este año el gobierno accederá a los datos de quienes tienen depósitos en el exterior, ya que Uruguay se comprometió a comenzar el intercambio automático de información tributaria con otros fiscos en septiembre de 2018.