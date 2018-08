Paraguay y Brasil impulsan pago en moneda local para evitar cambio de divisas

El SML permitirá a los importadores realizar los pagos en su moneda local, ya sean guaraníes o reales, y al exportador recibir el monto en su propia divisa, a un tipo de cambio del mercado mayorista acordado por los Bancos Centrales de los dos países con los datos procedentes del tipo de cambio interbancario de ambos mercados.



El tipo de cambio será el mismo, independientemente del volumen de la operación, y se actualizará a las 16.00 hora local, con vigencia hasta la misma hora del día siguiente.



No obstante, cada entidad comercial aplicará a sus clientes la tasa que tenga fijada para ese tipo de operaciones.



El subgerente de Operaciones Financieras del BCP, Holger Insfrán, explicó durante una rueda de prensa que el importador deberá acudir a su banco, solicitar este servicio con la operación documentada en la moneda local que vaya a emplear y facilitar los datos de la persona jurídica a la que va a realizar el pago.



La entidad financiera presentará entonces a su banco central correspondiente la operación, que aplicará el tipo de cambio SML de ese día y acreditará al banco comercial para ejecutar la orden, aunque no se debitará de la cuenta del pagador hasta el día siguiente.



Por su parte, los bancos centrales se encargarán de liquidar las posiciones netas.



"La operativa es sencilla, ambos bancos centrales tenemos mucha practica en transferencias internacionales, experiencia en sistema de pago locales (...) Es una extensión de lo que normalmente hacemos día a día", apuntó Insfrán.



El SML se enmarca dentro del Sistema de Pagos de Paraguay (Sipap) y del Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) como una herramienta más.



El gerente de Operaciones y Pagos del BCP, Walter Zárate, aclaró que "esta operación es transparente para el cliente", ya que este "deposita en guaraníes y el exportador recibe en reales, o viceversa".



La implementación del SML entre Paraguay y Brasil espera llegar a las maquiladoras y a las pequeñas y medianas empresas, ya que son estas las que operan en moneda local y no tanto las grandes compañías que trabajan con cuentas denominadas en dólares.



"El SML no es un mecanismo de cobertura de riesgo de cambio, pero sí es un mecanismo que apunta a reducir los costos operativos de las pequeñas empresas", especificó Insfrán.



Asimismo, también espera reducir los costes de los fletes, transferencias de pequeño valor, remesas o pagos de la inversión directa.



La firma del convenio con Brasil se produjo en 2015, aunque las operaciones en SML no comenzaron hasta este lunes.



Los técnicos del BCP manifestaron su confianza en que "el volumen de operaciones vaya creciendo", sobre todo por las cifras del comercio bilateral entre los dos países.



El SML se inició en el Mercosur en el año 2007, con un primer acuerdo entre Brasil y Argentina, con el que se pretendía fortalecer y ampliar el uso de las monedas locales en el comercio exterior, sobre todo entre los miembros activos del Mercosur.