¿Qué pasa con los bancos en Uruguay en plena crisis por COVID-19? Créditos, depósitos y más

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En un primer trimestre “en que la economía aún soportaba los efectos de la emergencia sanitaria debida a la epidemia de COVID-19, la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) y el Banco Central (BCU) adoptaron medidas adicionales tendientes a mitigar el racionamiento de crédito y su efecto negativo sobre la economía real. Estas medidas, unidas a las adoptadas en 2020, han cumplido su objetivo en un contexto de solidez financiera por parte de las instituciones, que al 31 de marzo de 2021 tienen una base patrimonial que duplica el requerimiento de capital mínimo regulatorio, ratio que aumenta sostenidamente desde 2016”, señaló el Reporte del Sistema Financiero del Banco Central (BCU) divulgado el viernes.



“El requerimiento de capital mínimo considera los riesgos de crédito, mercado, operacional y sistémico”, explicó.



Además de que los bancos cuentas con capital que excede el mínimo regulatorio, el BCU hace los llamados “stress test” (pruebas de tensión) simulando escenarios adversos y de crisis para saber cómo responden los bancos.



Pruebas del Banco Central ¿Cómo le fue a los bancos en los stress test? Al igual que otros reguladores en el mundo, la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central realiza pruebas de tensión, simulando escenarios económicos complicados para ver qué tan bien responden los bancos a esas situaciones hipotéticas.



El primer escenario denominado “adverso”, el BCU simuló lo que ocurriría con una suba de 20,41% del dólar, un aumento de 0,33% de la tasa de interés internacional (actualmente en 0%-0,25%), un riesgo país en 501 puntos básicos (actualmente está en 106 puntos) y una inflación de 10,31% (era 6,64% en 12 meses a mayo).



En este escenario, la responsabilidad patrimonial neta ponderada por activos de riesgo pasaría de 18,08% a 17,35% para el promedio de los bancos.



El segundo escenario que simuló el BCU fue el denominado “de crisis”. En esta hipótesis, el dólar aumentaría 35%, la tasa de interés internacional se incrementaría en 0,5%, el riesgo país se iría a 1.000 puntos básicos y la inflación estaría en 12%. En este escenario crítico, la responsabilidad patrimonial neta ponderada por activos de riesgo del sistema bancario en promedio pasaría de 18,08% a 12,17%.



“Las pruebas de estrés elaboradas por la Superintendencia de Servicios Financieros dan cuenta de que el sistema bancario soportaría en promedio un escenario de recesión importante manteniendo un nivel patrimonial razonablemente adecuado”, evaluó el BCU en el reporte.​



¿Qué pasó con el negocio bancario en el primer trimestre? Los bancos intermedian financieramente, es decir toman depósitos y dan créditos. Ese es su negocio básico.



​”Los depósitos del sector no financiero privado (empresas y familias) mantienen altas tasas de crecimiento, tanto si se considera el primer trimestre del año como si se toma en cuenta el último año móvil”, señaló el informe del BCU.



“Los depósitos en moneda nacional tuvieron un aumento en términos nominales de 7,8% en el trimestre y de 25,9% en el año cerrado en marzo de 2021, mientras que los depósitos en moneda extranjera presentaron un incremento de 5,3% y de 12% medido en dólares en el primer trimestre y en el año móvil, respectivamente”, añadió.



A fin de marzo, los depósitos de empresas y familias totalizaban US$ 33.726 millones, según los datos del BCU. De ellos, US$ 3.343 millones eran de no residentes, US$ 261 millones más que hace un año.



De los depósitos de residentes (US$ 30.383 millones), el 24,82% estaba en moneda nacional y el 75,18% en dólares a fin de marzo. Un año antes eran similares los porcentajes (23,27% y 76,73% respectivamente).



En tanto, “los créditos al sector no financiero privado (empresas y familias) residente muestran, en contraste, incrementos mucho más moderados, lo que es entendible en función de la dinámica que imprimió la pandemia (caracterizada por reducción de actividad en diversos sectores, pérdida de ingresos por caída de empleo y salarios, así como un alto grado de incertidumbre), mitigada por las medidas tomadas por la SSF y el BCU antes referidas”, afirmó el reporte del Central.



Así, “en el primer trimestre de 2021 el crédito bruto al sector no financiero privado residente presenta un incremento de 0,6% para el caso de los créditos en moneda extranjera (US$ 59 millones) y de 0,3% en moneda nacional ($ 865 millones), mientras que en los 12 meses cerrados al 31 de marzo de 2021 el crédito en moneda extranjera presenta incremento de 0,4% (US$ 45 millones) y el crédito en moneda nacional de 10,2% ($ 28.549 millones)”, explicó el BCU.



El crédito a empresas y familias totalizaba US$ 14.280 a fin de marzo. Son US$ 354 millones más que en marzo de 2020 y US$ 55 millones que a fin de 2020, ajustado por efectos cambiarios.



¿A dónde va el crédito? Del total de préstamos en moneda nacional, el 74% había ido a familias al cierre de marzo, el 12% al sector servicios, el 7% al comercio, el 4% a la industria manufacturera, el 2% a la construcción y el 1% al agro.



En cuanto al crédito en dólares, el 32% tuvo como destino al agro, el 23% a la industria manufacturera, el 19% a los servicios, el 19% al comercio, el 4% a la construcción y el 3% a las familias.



La “diferente evolución de depósitos y créditos generó en los bancos un aumento de liquidez en el último año, que puede observarse en los ratios a 30 y 91 días que pasan de 51,6% y 51,8% a 53,6% y 54,3% al 31 de marzo de 2021 en comparación con igual fecha de 2020”, indicó el BCU.



¿Qué pasa con los incumplimientos en el pago al vencimiento de los créditos? “La morosidad general del crédito mantiene el nivel registrado en diciembre de 2020 (2,7% del total de créditos), el cual es inferior al observado un año atrás, cuando ascendía a 3,3%. Mientras que en el caso del crédito a empresas la morosidad descendió de 3,6% a 2,6% en los últimos 12 meses en parte como respuesta a las reestructuras pactadas con los deudores, el ratio de morosidad del crédito a familias muestra niveles no muy distintos a los registrados hace 12 meses (2,9% al 31 de marzo de 2021)”, explicó el reporte del Central.



¿Cómo le fue a los bancos? “La rentabilidad de los bancos medida en pesos nominales muestra un retorno sobre activos de 1,7% y un retorno sobre patrimonio de 16,1% en el año móvil cerrado a marzo de 2021, lo que puede considerarse razonable en el contexto económico” actual, evaluó el informe del Central.​​



El sistema bancario uruguayo está compuesto por 11 instituciones (dos públicas, nueve privadas) que tienen en su conjunto activos por US$ 42.595 millones y un patrimonio de US$ 4.344 millones.