¿Qué pasa con el dinero de los uruguayos en el exterior?

A fin de junio de este año los uruguayos tenían depositados en bancos ubicados fuera de fronteras US$ 7.050 millones, según datos del Banco Internacional de Pagos (BIS por sus siglas en inglés) procesados por El País.

Eso marco una recuperación del ahorro de familias y empresas uruguayas en el exterior, luego que a fin de marzo se alcanzara el menor valor desde el cierre de 2011.

En el segundo trimestre, los depósitos de uruguayos en bancos del exterior aumentaron 4% (US$ 271 millones más) frente al primero. Respecto a un año antes, los uruguayos tenían 7,1% menos depósitos (US$ 542 millones menos) en bancos ubicados en el exterior.

Al comparar el dinero de familias y empresas uruguayas en bancos fuera de fronteras a fin de junio respecto a fin del año pasado, se ve un incremento de 2,5% (US$ 171 millones más).

La mayor parte del dinero estaba en Estados Unidos con US$ 4.663 millones, seguido por Suiza con US$ 1.086 millones. Completan los cinco primeros destinos: España (US$ 115 millones), Luxemburgo (US$ 102 millones) y Guernsey (US$ 94 millones).

Desde el récord histórico de US$ 9.210 millones que habían alcanzado los depósitos fuera del país a fin de junio de 2015, la cifra bajó en cada uno de los tres trimestres siguientes, recién repuntó en el segundo trimestre de 2016, volvió a caer en el tercero y creció en el cuarto. En 2017, bajó en el primer trimestre, aumentó en el segundo, volvió a caer en el tercero y tuvo una leve suba en el último.

Desde 1995 —fecha desde que existen datos para Uruguay en el BIS—, hasta fin de junio de este año, (con altibajos) los depósitos de uruguayos en bancos del exterior se duplicaron (crecieron 105,2%), esto es, aumentaron en US$ 3.615 millones.

Desde septiembre el gobierno ya accede a los datos de quienes tenían depósitos en el exterior en 2017, ya que Uruguay comenzó con el intercambio automático de información tributaria con otros fiscos.

Así, la Dirección General Impositiva (DGI) enviará información a fiscos extranjeros sobre depósitos de no residentes y recibirá los datos de uruguayos, con los que podrá controlar el pago del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por la renta de activos en el extranjero.