¿Qué puede pasar con el dólar que no deja de bajar?

Un día sale uno a decir que el dólar débil favorece al comercio, al siguiente sale otro a señalar que el billete verde se fortalece y que quiero verlo fuerte. Esos dos, no son otros que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin y el presidente de ese país, Donald Trump respectivamente.

La moneda estadounidense venía debilitándose en el mundo (el índice dólar está en su nivel más bajo en tres años) y la declaración de Mnuchin el miércoles en el Foro Económico Mundial de Davos, aceleraba esa tendencia ayer. "Obviamente, un dólar más débil es bueno para nosotros en lo que respecta al comercio y presenta muchas oportunidades", había dicho el funcionario.

Pero, Trump —en una entrevista con la cadena CNBC en el mismo foro— dijo ayer que "el dólar estará cada vez más fuerte y, en última instancia, quiero ver un dólar fuerte", además de señalar que los comentarios de Mnuchin fueron sacados de contexto. Tras ello, la divisa recuperó algo de lo perdido. El índice dólar, que (frente a una canasta de seis monedas), cerró casi estable a 89,209, luego de que tocó un mínimo de 88,438, su nivel más bajo desde diciembre de 2014.

Ahora, ¿qué puede pasar a futuro con la divisa? En el mundo, la tendencía debería ser a que se "fortalezca" porque la rebaja de impuestos empresariales en EE.UU. "puede atraer capitales" a ese país y la Reserva Federal seguirá con su política de subir las tasas de interés ( de forma gradual), dijo a El País la senior manager de Servicios Económicos de PwC, Mercedes Comas.

Aunque el analista de CPA Ferrere, Germán Deagosto dijo a El País que "las declaraciones no cambian la visión sobre el escenario global y los fundamentos del dólar: el proceso de normalización monetaria en EE.UU va a seguir siendo gradual, y eso prolongaría el escenario de condiciones financieras laxas para las economías emergentes".

Para Pablo Moya de Oikos, la debilidad del dólar se "mantendrá por lo pronto durante la primera mitad del año" porque los mercados descuentan esa suba de tasas.

El socio de Deloitte, Pablo Rosselli dijo a El País que Uruguay "no escapa" a la tendencia global de baja del billete verde, pero también hay efectos locales en ello. El hecho de que las tasas de interés de las Letras de Regulación Monetaria —que emite el Banco Central (BCU) para quitar pesos del mercado— sigan en 10% a un año de plazo "juegan un papel" en la baja del dólar local, porque "son atractivas para el carry-trade" (vender dólares para pasarse a pesos).

Deagosto sumó a ese factor, "el ingreso de dólares propio de la temporada turística y del derrame de demanda desde Argentina".

El BCU ha comprado dólares "en cantidades importantes" resaltó Rosselli, si bien su "efectividad" para lograr que la moneda suba "está en discusión". De hecho, solo en una jornada de enero no adquirió divisas. Ayer compró US$ 30,1 millones (lleva US$ 537,3 millones en el mes) y el dólar interbancario bajó 0,15% para negociarse en promedio a $ 28,375. En lo que va de 2018 cayó 1,35%.

Para Rosselli, el BCU "debería procurar (pagar) tasas de interés más bajas" porque las actuales "no resultan consistentes con proyecciones de inflación debajo de 7%".

Según Moya, "el BCU continuará haciendo lo que hasta ahora: quitando volatilidad; más no puede hacer".

Deagosto afirmó que "además de continuar con las compras" de dólares, el BCU podría aumentar la cantidad de pesos dejando vencer Letras o no esterilizando esas compras. El problema de esta operación es que el BCU perdería control sobre la cantidad de dinero, variable sobre la que tiene compromisos de metas instrumentales. El BCU no puede controlar precios y cantidad al mismo tiempo. Si controla precios (tasas, dólar), pierde control sobre las cantidades, y viceversa". [CON INFORMACIÓN DE REUTERS]