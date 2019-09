No podemos permitir la Libra de Facebook en Europa, dijo ministro francés

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No se puede permitir que la criptomoneda Libra, de Facebook, opere en Europa mientras persistan las preocupaciones sobre la soberanía, los riesgos financieros sistémicos y el riesgo de abusos por parte de un actor dominante en el mercado, dijo el ministro de finanzas de Francia el jueves.

La red social más grande del mundo anunció en junio sus planes de lanzar la nueva moneda como parte de su intento de ampliar su presencia en el comercio electrónico, pero Libra ha sido objeto de críticas por parte de los reguladores de todo el mundo que temen que podría desestabilizar el sistema financiero mundial.



El ministro, Bruno Le Maire, no explicó cómo Francia podría mantener a Libra fuera de los 28 miembros de la Unión Europea.



También dijo que había estado en contacto con los jefes entrantes y salientes del Banco Central Europeo sobre la creación de una "moneda digital pública" bajo los auspicios de las instituciones financieras internacionales.



Al hablar sobre el proyecto Libra en una reunión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en París, Le Maire dijo: "Ésta eventual privatización del dinero conlleva riesgos de abusar de una posición dominante, riesgos para la soberanía y riesgos para los consumidores y para las empresas".



El Grupo de las Siete Economías Avanzadas advirtió en julio que no dejaría que Libra siguiera adelante hasta que se hubieran resuelto todos los problemas reglamentarios, diciendo que tal vez fuera necesario un debate prolongado sobre el proyecto.



"Libra también representa un riesgo para el sistema desde el momento en que se tienen dos mil millones de usuarios. Cualquier fallo en el funcionamiento de esta moneda, en la gestión de sus reservas, podría crear una perturbación financiera considerable", dijo Le Maire.



"Todas estas preocupaciones sobre Libra son serias. Por lo tanto, quiero decir con mucha claridad: en estas condiciones no podemos autorizar el desarrollo de Libra en suelo europeo".



En otro revés esta semana para Libra, Suiza dijo que el sistema de pagos propuesto podría enfrentarse a reglas estrictas que se aplican típicamente a los bancos, además de las estrictas leyes contra el lavado de dinero.