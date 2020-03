Pese a que el BCU intervino, el dólar tuvo ayer mayor suba desde la crisis financiera de 2008

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar no para. La divisa a nivel interbancario subió ayer por 13ª jornada consecutiva, esta vez aumentó 3,74%, la mayor alza diaria en prácticamente 11 años y medio.

Para ver otra suba tan importante hay que ir hasta el 15 de septiembre de 2008, cuando la quiebra del banco estadounidense Lehman Brothers impulsó la crisis financiera a nivel mundial y la divisa estadounidense saltó 4,69% en el mercado de cambios uruguayo.



Esta vez, el impacto del coronavirus en los mercados mundiales ha impulsado al dólar en los países emergentes y en particular en Uruguay, donde el Banco Central (BCU) demoró algunos días en dar señales al mercado. En apenas seis días (es decir en lo que va de marzo) el dólar interbancario acumula un alza de 10,34% y en el año el incremento es de 15,7%.

Ayer el mercado local tuvo gran volatilidad, la moneda estadounidense cotizó entre $ 42,50 y $ 44. La divisa ya comenzó bien por encima de los $ 41,45 en que cerró el viernes, pero el BCU no apareció en el mercado hasta que tocó los $ 44. Tras la intervención del Central, el billete verde se moderó y cerró a $ 42,95 (que de todas maneras es $ 1,50 por encima del viernes).



En el promedio del día, el dólar interbancario subió 3,74% y cotizó en $ 43,199, lo que marca un máximo nominal histórico desde que el 1° de marzo de 1993 empezó a regir el peso uruguayo (aunque en términos reales está en niveles inferiores a los máximos).



El BCU vendió ayer US$ 17,3 millones en el mercado de cambios. En el año 2020 las ventas de la autoridad monetaria acumulan US$ 51 millones (US$ 22,8 millones spot, US$ 28,2 millones a futuro). A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se realizaron 95 transacciones por US$ 58,9 millones.

Pizarra del dólar en Uruguay con el billete verde a $ 45. Foto: Darwin Borrelli

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar subió $ 1,10 ayer y cerró en $ 41,75 a la compra y $ 43,45 a la venta. Sobre la mañana llegó a cotizar a $ 45 a la venta.



“Se va a acompañar las fuerzas de mercado y se va intervenir como ocurrió en el día de hoy (por ayer) para evitar un aumento abrupto del tipo de cambio”, dijo ayer la ministra de Economía, Azucena Arbeleche al respecto.



“Lo que estamos viendo en Uruguay no es ajeno a lo que ocurre en el resto de los mercados emergentes. Hay que observarlo con tranquilidad y sabiendo que las intervenciones serán para evitar cambios bruscos en el tipo de cambio”, agregó Arbeleche.

Azucena Arbeleche, ministra de Economía. Foto: Marcelo Bonjour

En ese sentido, en Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar subió 1,98% y cerró en un valor de 4,7379 reales, un máximo histórico. En el mes, la moneda estadounidense en Brasil sube 5,32% mientras que en el año se incrementa 17,55%.



En Argentina, el dólar oficial subió 0,08% y cerró en 62,53 pesos argentinos. En el mes tuvo una variación de 0,51% al alza y en el año de 4,41%.



A nivel global.

El yen y el franco suizo, dos activos seguros, subieron ayer, ya que el apetito por el riesgo disminuyó con fuerza tras el colapso del 30% de los precios del petróleo y el desplome de los mercados bursátiles, en una sesión en la que el dólar se fortaleció frente a monedas de mercados emergentes.



Los inversores también se inquietaron después de que los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos disminuyeron a mínimos históricos. El retorno referencial de la deuda a 10 años bajó a un piso de 0,318% y durante la tarde operaba en 0,515%.



La Reserva Federal (Fed, el banco central estadounidense) aumentó ayer las inyecciones diarias de efectivo al sistema bancario para garantizar que los prestamistas tengan un amplio suministro de reservas.

Como resultado de esto, la volatilidad cambiaria se disparó. Un indicador de la volatilidad euro/dólar, las dos divisas más negociadas del mundo, subió a su nivel más alto desde abril de 2017, luego de que el euro aumentó más de un 1% a su nivel más fuerte desde enero del año pasado.



El índice dólar cayó a su nivel más débil desde septiembre de 2018. Posteriormente operaba en 94,913, una pérdida de un 0,5%. (Con información de Reuters).