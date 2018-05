El petróleo baja y le da un respiro a Ancap

Los futuros del crudo Brent (de referencia para Ancap) perdieron 1,47%, a US$ 75,32 por barril. Durante la sesión, el contrato tocó un mínimo en tres semanas a US$ 74,49 por barril.



El Brent superó los US$ 80 por barril este mes, lo que a su vez provocó temores a que los altos precios reduzcan el crecimiento económico y eleven la inflación.

Para enfrentar una posible escasez de suministros, Arabia Saudita —líder de facto de la OPEP— y Rusia han estado en conversaciones sobre suavizar los recortes.