El petróleo sube por temor a sanciones a Irán

El mercado remontó luego debido a la expectativa de que las sanciones de Estados Unidos mermarán la producción de Irán, dijo Phil Flynn, analista de Price Futures Group, incluso si el país bombea sobre su cuota asignada por la OPEP.

Los futuros del Brent subieron 65 centavos, o un 0,9%, a US$ 74,71 por barril, luego de tocar los US$ 73,13 dólares. Tras el cierre, el Brent alcanzó los US$ 75,08 por barril.