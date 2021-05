Phishing: qué es y cómo evitar estafas con cuentas bancarias y tarjetas de débito

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El phishing, los fraudes con tarjetas, las estafas con tarjetas de débito, son cada vez más frecuentes en la medida que cada vez mías se utilizan esos medios de pago. ¿Qué es el phishing? y ¿cómo evitar el phishing y las estafas con tarjetas? De eso trata este Finanzas de Bolsillo.



El pasado 23 de abril, la red de cobranzas Redpagos informó que unas 300 personas clientas de la tarjeta de dinero electrónico Midinero fueron víctimas de phishing y se les retiró dinero de sus cuentas.



A raíz de ese caso, los bancos están siendo proactivos en comunicar a sus clientes cómo evitar el phishing o las estafas con tarjetas de débito.



“Comprar, vender, afiliarnos a servicios, pagar cuentas y demás transacciones en Internet nos facilita la vida y dinamiza el comercio. Todo ese dinero circulando digitalmente también multiplica los intentos de robo en la web, por lo cual debemos protegernos para evitarlos”, planteó el CEOde Scotiabank Uruguay y presidente de la Asociación de Bancos Privados (ABPU), Horacio Correge en su cuenta de LinkedIn.



Entonces, ¿qué es el phishing? “El phishing es un tipo de ataque informático con el que se obtiene información personal o financiera de los usuarios como contraseñas, números de tarjetas de crédito o cuentas bancarias”, indica el Banco República en su web.

¿Qué tipos de phishing hay? Una de las formas en que ocurre el ataque de phishing es “mediante correos electrónicos que le llegan al usuario e imitan el formato, el lenguaje y la imagen de los mensajes emitidos por los bancos u otras instituciones. Estos mensajes engañosos siempre solicitan a los usuarios la confirmación de sus datos personales alegando problemas técnicos, cambios en las políticas de seguridad o fraude, entre otros”, explica el BROU.



Otro tipo de phishing es “la creación perfiles falsos en redes sociales suplantando la identidad de otras empresas o personas”, señala el Scotiabank en su web. Esto puede ser en redes como Facebook, Twitter, Instagram, así como también aplicaciones como Whatsapp.



“Desde estos perfiles se contactan a los usuarios con promesas atractivas de descuentos, premios y regalos, o avisos de que su cuenta puede ser suspendida. Buscan engañar al usuario para que comparta información confidencial, como los datos de tarjetas de crédito y/o débito o claves”, agrega.



Se estima que en el caso de la estafa a usuarios con tarjetas de Midinero, fue a través de este tipo de phishing.



Típico mensaje de phishing, por eso se recomienda nunca hacer click en enlaces que le lleguen, sino escribir la dirección en el navegador. Foto: Archivo El País

Cómo evitar el phishing

Entonces, ¿cómo evitar el phishing? Una primera recomendación para evitar el phishing y cualquier estafa en su cuenta bancaria, es la de digitar la dirección del sitio web del banco o institución directamente en el navegador de Internet y nunca acceder dando clicks a enlaces que se envían vía mail o redes sociales.



“Antes de iniciar sesión para ingresar a la cuenta bancaria, confirmá que la dirección web es la correcta y corroborá que en la barra del navegador aparece el candado de color verde que indica la autenticidad del sitio”, sugiere el BROU.



Otra sugerencia para evitar el phishing es no confiar en mensajes o publicaciones que ofrezcan ofertas y promociones exageradas o te pidan datos confidenciales, según señala Scotiabank.



También recomienda no acceder a las redes sociales a través de links en correos electrónicos, “así evitarás acceder a una posible copia de la plataforma”.



Además, para evitar el phishing y evitar estafas con tarjetas, no se debe responder “ningún e-mail donde se te solicite información de tipo financiera o personal” y Scotiabank aclara que los bancos (incluidos el Banco Central o cualquier otro organismo público) “nunca hacen llamadas telefónicas o contactan por correo electrónico, SMS, Whatsapp o redes sociales para solicitar contraseñas, pines, números de cuentas o de tarjetas”. Si se recibe una comunicación por esta vía con alguna de las solicitudes mencionadas, se sugiere reportarlo al servicio al cliente de su banco.



Otro aspecto es no hacer click “sobre archivos adjuntos sospechosos”.



Una recomendación adicional para evitar estafas con tarjetas o cuentas bancarias es “nunca entregar contraseñas o información confidencial ante llamadas de personas que se presentan como familiares o como personas de su conocimiento y les planteen situaciones de alarma y urgencia”.



También se sugiere estar “alerta con solicitudes de pagos inesperadas o irregulares y con los cambios de cuenta, banco o razón social, país, etc. al que se instruye enviar fondos”.



Otra manera de evitar fraudes con tarjetas es que “antes de realizar compras en Internet, se debe buscar información sobre el sitio en el que pretendés realizar transacciones para tratar de verificar, dentro de lo posible, que se trata de una empresa seria”.



Otra recomendación es “no descargar software a tu computadora de sitios desconocidos o que te merezcan sospechas”.



Por último, hay una serie de recomendaciones sobre contraseñas para evitar el phishing o las estafas con tarjetas.



“Utilizá claves de acceso con largos mínimos de 8 dígitos. No utilices secuencias numéricas o alfabéticas obvias. Tratá de no utilizar nombres propios, fechas (aniversarios, nacimientos, etc.), número de tu casa, matrícula de tu auto o cualquier otro dato que pueda ser conocido por más personas y relacionado con vos. Una buena práctica es utilizar secuencias alfanuméricas que únicamente tengan sentido para vos, de modo que te resulte fácil de recordar, pero sea difícil de descubrir”, sugiere Scotiabank.



“Procurá tener diferentes contraseñas para cada servicio. De esta forma, si se comprometen los datos de una cuenta, no se verán afectadas las demás. Para acceder a tu cuenta bancaria no lo hagas desde equipos ubicados en lugares públicos y evitá utilizar redes WiFi públicas. Ejemplos: aeropuertos, plazas, restaurantes, hoteles”, recomienda el Banco República.