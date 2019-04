Pinterest tuvo éxito en su salida a la Bolsa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Al cierre del mercado, los títulos de la tecnológica estadounidense cotizaban a US$ 24,40 cada uno, desde una primera operación de US$ 23,75 y por encima del precio de salida de US$ 19 que fijó la compañía.

Apenas 20 minutos después de arrancar sus cotizaciones, Pinterest llegó a ganar un 31%.



Pinterest pretendía captar alrededor de US$ 1.425 millones con las US$ 75 millones de acciones de clase A con los que regó Wall Street. Al cierre, la compañía captó unos US$ 1.800 millones.



Gracias a este debut, Pinterest -con mucho éxito entre el público femenino, sobre todo las madres- consigue un valor en bolsa superior al de su última ronda de inversiones privada, en junio de 2017, cuando se cifró en US$ 12.000 millones.



En una entrevista en la cadena especializada CNBC, el consejero delegado de la compañía, Ben Silbermann, señalaba que “la gente está en Pinterest para conseguir inspiración”, parte del éxito de la red social, famosa por sus “pins” (publicaciones) de moda y comida.



La red social cotiza con el símbolo “PINS” en la bolsa con dos clases de títulos, una fórmula habitual en las tecnológicas de Silicon Valley: los Clase A (75 millones) y los B (11 millones), que permiten un control reforzado de la compañía y suelen quedarse sus fundadores.



Pinterest hizo públicas sus cuentas por primera vez en su documento ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) presentado el 22 de marzo, donde indicó unos ingresos de US$ 755,9 millones en 2018, por encima de los US$ 472,8 millones facturados en 2017. La empresa también declaró pérdidas el ejercicio pasado de US$ 62,9 millones.



Esta es una de las principales debilidades de su operación, así como explicar a los inversores qué es lo que ofrecen, pero ha contado con el respaldo de financieras como Goldman Sachs, JPMorgan y Allen & Company.