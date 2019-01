La posibilidad de invertir en proyectos de infraestructura desde $ 4.018

La mayor emisión de títulos en el mercado de capitales uruguayo (que no proviene del gobierno) se empezará a concretar mañana y tendrá reservado un tramo para el pequeño ahorrista.

El Banco Central (BCU) autorizó la semana pasada el registro del Fideicomiso Financiero Fondo de Deuda para Infraestructura en Uruguay II CAF-AM por el valor nominal de 4.000 millones de Unidades Indexadas (UI), unos US$ 499 millones, tal como había informado El País.



Ahora se conocieron los detalles de esta emisión de deuda que hará la entidad gestora de fondos que armó CAF-Banco de Desarrollo de América Latina para financiar proyectos de infraestructura de Participación Público Privada (PPP).



Mañana, entre las 10 y las 12 horas, se licitará el tramo mayorista pensado para inversores institucionales como AFAP, aseguradoras y bancos.



Por su parte, el pequeño ahorrista podrá presentar las ofertas mañana y el lunes próximo entre las 10 y las 16 horas. Para este tramo, el monto máximo a colocar son 200 millones de UI (US$ 24,9 millones) y el pequeño inversor puede entrar con 1.000 UI (US$ 125 o $ 4.018) como mínimo.



Con el dinero obtenido de inversores institucionales y pequeños ahorristas, el fideicomiso “invertirá en un portafolio de inversiones en deuda de proyectos de infraestructura en Uruguay”, según su objetivo.



Este “segundo fondo está básicamente enfocado en proyectos de educación dentro de este esquema de PPP”, adelantó la semana pasada a El País el presidente ejecutivo de CAF, Luis Carranza. También habrá financiamiento para algunos circuitos viales bajo esta modalidad.



Adicionalmente, “CAF aprobó una facilidad de cofinanciamiento por hasta el monto menor entre: US$ 70 millones -o su equivalente en moneda local, a elección de CAF-; y el 10% del total de Inversiones en deuda realizadas por el fideicomiso, destinada a financiar o garantizar proyectos de infraestructura que cumplan con los procesos y requisitos de elegibilidad de CAF”, señala el prospecto de emisión.



El organismo ya tiene el antecedente de haber emitido el Fideicomiso Financiero Fondo de Deuda para Infraestructura en Uruguay I CAF-AM en octubre de 2016. En esa ocasión, fueron también títulos en UI pero por el equivalente a US$ 350 millones.



Con este fideicomiso se financiaron las obras por PPP de rutas 21 y 24, tres corredores viales y un proyecto educativo.