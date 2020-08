El precio en el que se mueve el dólar hace un mes y las compras de US$ 1.200 millones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar interbancario hace casi un mes que se mueve entre $ 42 y $ 43 (sin llegar a este “techo”) con un Banco Central (BCU) que ha estado activo (sobre todo en julio) para impedir que la predilección de los inversores por instrumentos en pesos (deshaciéndose de posiciones en dólares) impulse a la baja a la moneda estadounidense.

Ayer el billete verde a nivel interbancario bajó 0,26% y cotizó en promedio a $ 42,612. En lo que va del mes sube 0,56% y en lo que va del año aumenta 14,13%.



El dólar interbancario cotizó ayer entre $ 42,50 y $ 42,71 para finalizar en $ 42,67. El valor de cierre baja un 0,12% respecto al anterior.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se hicieron 33 transacciones por US$ 14,6 millones.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar bajó 5 centésimos y cerró en $ 41,50 a la compra y $ 43,90 a la venta.



El BCU ha estado activo para ordenar “una mayor preferencia por la moneda nacional de parte de varios inversores institucionales” (AFAP principalmente), según consignó en las minutas de su último Comité de Política Monetaria el pasado 6 de agosto. El 1° de julio el Central anunció una medida (empezó a regir el día 6) para contener la tendencia a la baja que el billete verde traía en junio. La misma es una compra de divisas “silenciosa”, ya que no se da directamente en el mercado de cambios.



Esta consiste en permitir a los inversores en Letras de Regulación Monetaria (LRM, un título de deuda que emite el BCU) en pesos, integrarlos con dólares. Esto es, el inversor que quiere hacerse de ese título en moneda nacional, tiene la opción de pagarlo con dólares en vez de pesos.

Esa opción busca evitar que el inversor pase por el mercado de cambios. Sin la opción, el inversor que tiene dólares pero quiere comprar títulos en moneda nacional debería pasar por el mercado cambiario y vender los dólares para hacerse de pesos, lo que supondría una presión a la baja al precio de la moneda estadounidense.



Lo que hace el Central es similar a comprar divisas. La diferencia es que cuando lo hace en el mercado cambiario puede decidir cuánto adquiere, mientras que con esta modalidad toman todos los dólares que el inversor pague en las LRM.



Desde que rige la medida hasta ayer el BCU adquirió dólares mediante la modalidad “silenciosa” por US$ 744,64 millones. En el mes de julio el monto integrado con dólares fue de US$ 514 millones, mientras que en lo que va de agosto este monto es de US$ 230,64 millones.



A su vez, en lo que va del año lleva comprados directamente en el mercado de cambios US$ 491,5 millones.

Eso hace un total de compras de divisas (directas y “silenciosas”) de US$ 1.236,1 millones. Además, realizó ventas en el mercado de cambios por US$ 180,4 millones.



En todo 2019 el BCU había comprado US$ 547,1 millones y había vendido US$ 1.587 millones.



Región y mundo.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaría el dólar subió ayer 0,3% y cerró en 5,466 reales. En agosto la divisa estadounidense en Brasil se incrementa 5,05% y en lo que va del año aumenta 35,61%.



En el mismo sentido, en Argentina el dólar oficial tuvo un alza de 0,4% ayer y cerró en 73,40 pesos argentinos. En lo que va del mes el billete verde lleva un incremento de 1,49% y en 2020 sube 22,56%.



El índice dólar tocó ayer un mínimo no visto en más de dos años, debido a que los efectos del actual programa de estímulo de la Reserva Federal debilitaron al billete verde por quinta sesión consecutiva.



El índice dólar, que mide al billete verde ante seis monedas relevantes, cedió un 0,55% a 92,308, tras caer a 92,124, su menor nivel desde mayo de 2018. Contra el euro, la divisa estadounidense también tocó su menor nivel desde mayo de 2018 a US$ 1,197.

Emisión de UP.

Ayer se amplió la Nota del Tesoro en Unidades Previsionales (UP) con vencimiento en enero del 2037. El monto licitado fue de 500 millones de UP (US$ 13,9 millones) y la demanda alcanzó a 2.340 millones de UP (US$ 65 millones). Finalmente el monto adjudicado fue de 450 millones de UP (US$ 12,5 millones) con un rendimiento de 2,44%. (Con información de Reuters).