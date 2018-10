La presión sobre las monedas de América Latina por la aversión al riesgo

Los mercados accionarios y los activos de riesgo han sufrido en las últimas semanas ante las preocupaciones sobre los aranceles impuestos entre las dos mayores economías del mundo, lo que se ha visto agravado por las perspectivas de mayores tasas de interés por parte de la Fed y tensiones entre Italia y la Unión Europea por el presupuesto de Roma.



"El peso mexicano seguirá presionado, en línea con otras monedas de países emergentes, principalmente por temas internacionales, en particular por una postura radical por parte de Estados Unidos en temas de comercio (...) y política monetaria", dijo Alejandro Padilla, director de estrategia en tipo de cambio en Banorte.



"Si bien existen temas locales, el peso estará más sensible ante los choques externos, que han generado un ajuste al alza en las primas de riesgo. Por ello, el peso se moverá en un rango acotado de entre 19.25 en la parte baja y 19.65 en la parte alta", agregó.



En Brasil, en tanto, el real sufriría de tomas de ganancias tras un largo repunte ante el triunfo del candidato de extrema derecha Jair Bolsonaro en el balotaje del domingo.



Bolsonaro ganó las elecciones presidenciales de Brasil prometiendo limpiar la política, reducir el Estado y reprimir el delito en un dramático giro desde la izquierda en la cuarta democracia más grande del mundo.



Bolsonaro recibió el 55,2% de los votos en la segunda vuelta frente al 44,8% de su rival de izquierda, Fernando Haddad, según el Tribunal Superior Electoral (TSE).



El real registró su sexta semana seguida de alzas, período en el que escaló un 12,29%.



En Argentina, en tanto, el peso interbancario se mantendría oscilante en torno a las 37 unidades por dólar producto de las altas tasas de interés en moneda local, en una plaza que analiza la reciente aprobación del acuerdo del Fondo Monetario Internacional al préstamo 'stand-by' para el Gobierno, dijeron operadores.



El FMI anunció el viernes que aprobó medidas que elevan a unos US$ 56.300 millones un acuerdo "stand-by" de financiamiento para Argentina, que lidia con una crisis que hundió su moneda y paralizó la economía.



[EN BASE A REUTERS]