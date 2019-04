Primera emisión de deuda en Unidades Previsionales por fuera del gobierno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la reunión del Comité de Coordinación de Deuda Pública -que integran el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Central (BCU)- del pasado 18 de marzo, “se reiteró el compromiso de profundizar el mercado en Unidades Previsionales (UP)”.

La UP es la nueva unidad de valor (existe desde el 30 de abril de 2018) con cotización diaria y que varía según el Índice Medio de Salarios Nominales.



Hasta ahora, solo el Tesoro ha emitido en UP. Por eso el comité se propuso “la extensión en el tenor de las emisiones realizadas, así como en el establecimiento de una curva de rendimiento en UP. Asimismo, se buscará fomentar la participación de otros emisores en este mercado, incluidas las empresas de propiedad pública”.



La primera en hacerlo, será la Corporación Vial (CVU) -empresa pública de derecho privado propiedad de la Corporación Nacional para el Desarrollo- tras ser autorizada por el BCU.



En el marco del fideicomiso Corporación Vial I, el BCU la autorizó a emitir la serie V en Unidades Previsionales por un monto de hasta 4.178.054.637 UP (US$ 133,7 millones) y la serie VI en dólares por hasta US$ 28,1 millones.



El igual que en las emisiones anteriores, bajo este fideicomiso, se espera que haya un tramo competitivo para inversores institucionales y otro no competitivo destinado a pequeños ahorristas.



El fideicomiso fue creado en 2017 para financiar la realización de obras sobre los 2.600 kilómetros de red vial concesionada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas a la CVU.



En abril de 2017 se realizó una primera emisión de títulos de deuda que resultó en una colocación de 630 millones de Unidades Indexadas (US$ 85,48 millones) y US$ 20 millones.



En abril de 2018 se emitió la serie III en Unidades Indexadas (UI) y la serie IV en dólares, por 1.055,4 millones de UI (US$ 143,2 millones) y US$ 30,6 millones respectivamente. El vencimiento de los títulos fue el 15 de octubre de 2034. El cupón que paga CVU para esa serie en UI es de 3,75% y para la otra serie en dólares es de 4,9%.