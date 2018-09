Primera medida por Argentina fue "exitosa" evalúan BCU y analistas

El Banco Central (BCU) y analistas privados evaluaron como exitosa, la primera medida que tomó la autoridad monetaria por la crisis argentina. Es que con ella, ordenó el mercado de cambios y evitó una presión excesiva sobre la cotización del dólar derivada de la corrida cambiaria en Argentina.

Ayer, el BCU anunció el resultado de su oferta de recomprarle a los inversores Letras de Regulación Monetaria (LRM) en pesos —deuda que emite para quitar moneda nacional del mercado— que vencían hasta fin de este año. A su vez, les ofrecía pagarle esas Letras con dólares (si así lo querían) como forma de evitar que los inversores pasaran por el mercado de cambios luego a hacerse de la moneda estadounidense e hicieran saltar su cotización.

Es otra forma que tiene el Central de vender reservas y reducir deuda en una única operación.

Si bien las LRM que podían ser recompradas sumaban casi $ 110.000 millones (US$ 3.334,2 millones), el Central había dicho que aceptaría adquirir hasta $ 30.000 millones (US$ 909,3 millones).

Finalmente, el BCU recibió ofertas por $ 22.121,3 millones (US$ 670,5 millones). De ese monto, el 76% estaba en manos de AFAP, 13% en poder de no residentes, 9% era de bancos y 2% de otros residentes.

"El BCU decidió aceptar propuestas por un monto aproximado de $ 16.000 millones de valor efectivo (equivalentes a US$ 484,9 millones), de los cuales prácticamente la totalidad fue abonado en dólares estadounidenses (99,9996%)", indicó la autoridad monetaria en un comunicado. De ese monto, el 82,68% correspondió a AFAP, el 17,09% a no residentes y 0,23% a residentes. Las tasas de interés abonadas van entre 10,26% y 18%.

"Esto facilita los cambios de portafolio que están haciendo los agentes institucionales, sobre todo las AFAP y además evita que se traspasen shocks no deseados", dijo ayer el presidente del BCU, Mario Bergara.

A su juicio, la operación ayudó a que la volatilidad argentina no se metiera en Uruguay. "No tendría sentido haber acompañado lo que pasaba en Argentina en momentos donde el dólar pasó a 40 y pico de pesos (argentinos), porque hubieran sido señales equivocadas y de desconcierto que no se justifican con los fundamentos de la economía uruguaya", evaluó.

La gerente senior en Consultoría Económica de PwC, Mercedes Comas dijo a El País que "la operación ayudó a descomprimir un poco el mercado desde que se anunció".

Agregó que habrá que "esperar a ver cómo sigue acomodándose el mercado en las próximas semanas, porque también están subiendo las tasas nominales de las letras. Juegan aquí las expectativas de cuánto pueda subir el dólar, considerando los niveles de inflación, en un contexto de negociaciones salariales complejas con pautas nominales de ajustes".

Para el presidente de Vixion Consultores, Aldo Lema la recompra fue "algo menor a la esperada, cerca del 50% del máximo posible". Si bien "estas intervenciones no afectan el valor real de largo plazo del tipo de cambio, que haya sido la mitad del total le da mayor margen de maniobra al BCU en su intento de moderar las alzas en estos meses", aseguró Lema a El País.

Dólar subió en Uruguay y saltó en Argentina

El dólar interbancario subió ayer 0,48% y se negoció en promedio a $ 32,991. En el mes aumenta 2,02% y en el año 14,7%. En pizarras del Banco República también subió a $ 32,27 (compra) y $ 33,67 (venta). Mientras, en Argentina la divisa estadounidense saltó 3,38% ayer y cerró en 39,55 pesos argentinos.