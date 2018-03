Faltante de dinero en los cajeros: "es algo operativo de los bancos" dijo Bergara

Desde el fin de semana se vienen constatando quejas de usuarios acerca de faltante de dinero en varios cajeros automáticos de Montevideo. En especial apuntaban a la situación en los cajeros de Banred.



Consultado al respecto este martes a la mañana el presidente del Banco Central (BCU), Mario Bergara, dijo que no existe “responsabilidad de la implantación de los mecanismos antirrobo (en los cajeros, como el entintado de billetes) en el hecho de que circunstancialmente pueda haber habido cajeros con menos dinero”.



Sostuvo que se trata “más de un problema de carácter operativo” de los bancos, del cual indicó “deben tomar nota para ser más eficiente en el funcionamiento de los cajeros automáticos para que no suceda esto”. También descartó que haya una reducción del número de cajeros luego de la ola de robos.



Acerca de este nuevo fenómeno delictivo, Bergara expresó que la “modalidad de robo con explosión es algo reciente en Uruguay y rápidamente los bancos y el BCU estamos reaccionando con mecanismos de seguridad”. Explicó que “está procesándose en una buena parte de los cajeros del país el mecanismo de entintado (de billetes), por el que cuando un cajero es violentado bajo esta forma se entintan los billetes y dejan de tener validez”.



Sobre esto último, el presidente del BCU aclaró a los ciudadanos que “no acepten billetes entintados porque no tienen validez”. Es que el regulador bancario devolverá a los bancos los billetes dañados por este motivo luego que realicen la denuncia, pero no se los cambiará a personas particulares.