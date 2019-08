A pura venta, el Banco Central logró contener la suba del dólar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras pasar la barrera de los $ 36,50, el dólar interbancario se estabilizó ayer, de hecho tuvo una leve baja de 0,05% en el promedio del día. Así, la cotización promedio fue de $ 36,608. Eso implica una suba de 6,57% respecto al cierre de julio y un aumento de 13,02% en el año.

La moneda estadounidense cotizó entre $ 36,59 y $ 36,70, aunque cerró cerca del mínimo: $ 36,61.



Si ayer el dólar no subió fue por la decidida intervención del Banco Central (BCU) que vendió US$ 61,2 millones, de los que US$ 52,2 millones fueron en el mercado spot (contado) y US$ 9 millones en el mercado de futuros.

En lo que va de agosto, el BCU lleva vendidos US$ 365,4 millones.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron ayer 114 transacciones por US$ 87,6 millones.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar cerró estable a $ 35,86 a la compra y $ 37,36 a la venta.

Foto: Reuters

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, la divisa estadounidense subió 0,29% y cerró en 4,17 reales. En el mes de agosto el alza acumulada del dólar en Brasil es de 10,71% y en el año alcanza a 7,54%.



En Argentina el dólar bajó 0,34%, el día después del anuncio del gobierno de Mauricio Macri de que va a reperfilar parte de su deuda, Y finalizó a 57,90 pesos argentinos. En agosto el alza del dólar en Argentina es de 31,95% y en el año de 53,58%.



El Banco Central de la República Argentina vendió al mercado, mediante cuatro subastas, US$ 223 millones, y realizó operaciones en la plaza de futuros.



A nivel global, el dólar se fortaleció ayer porque las noticias de que Washington y Beijing están discutiendo sobre nuevas negociaciones en septiembre redujeron la preocupación sobre la guerra comercial entre las dos economías más grandes del mundo. Ambos países están en conversaciones para tener una próxima ronda de reuniones, pero las esperanzas de avance dependen de si Washington puede crear condiciones favorables, señaló el gobierno de China.



El índice dólar, que mide el billete verde frente a una canasta de seis divisas importantes, subió un 0,28% a 98,488. (Con información de Reuters)