La recaudación, el déficit y “una mochila pesada”

El socio encargado del Departamento de Sociedades y del Departamento Tributario de Guyer & Regules, Nicolás Juan, elogió al gobierno por “trabajar mucho con el sector privado a la hora de hacer leyes”. Entre los ejemplos de esta práctica mencionó la nueva ley de zonas francas que rige desde marzo, una legislación actualizada para la industria del software y la nueva forma de tributación para las plataformas de la economía digital (como Netflix y Uber). “El gobierno conversa y saca algo en base a lo que el privado le dice, que es quien ve el día a día de la inversión y puede decir ‘ojo, si hacés esto podemos tener problemas con tal cosa’”, señaló.

En el caso del software, antes se exoneraba de impuesto a la renta la exportación, pero no la venta local, lo que se cambió. Sin embargo, Juan advirtió que por la denominada “regla candado” -que no permite deducir un servicio que proviene de una empresa que paga tasa cero- las empresas uruguayas que contratan software local no podrán deducir dicho gasto y terminarán pagando 25% más. “La segunda parte que hasta ahora al gobierno se le olvidó es incluir esas actividades, que son necesarias porque como empresa tengo que contratar alguien que me haga el desarrollo de software, dentro de las excepciones de la regla candado para permitir la deducción”, subrayó.



En línea con esto, el contador y consultor Grant Thornton opinó que “no se puede seguir encareciéndole a las empresas; si se decide hacer algo así es porque se quiere mantener a un sector y hay que estar dispuesto a perder recaudación, ése es el gran punto del gobierno actual, porque no puede perder la recaudación” por el nivel de déficit. Agregó que si el Estado no asume esa pérdida fiscal “alguien va a asumirla y siempre cargamos a los mismos, que van llevando una mochila que cada vez es un poquito más pesada y llega un momento en que la mochila de tan pesada que es no la pueden cargar”.