¿Cuál es el récord que batió el dólar en la jornada de ayer?

El dólar alcanzó la racha máxima de aumentos con los 16 que completó ayer. La moneda estadounidense a nivel interbancario saltó ayer 2,39%, en otra jornada turbulenta a nivel global, pese a la intervención del Banco Central (BCU) con la mayor venta de divisas en tres meses y medio.

El billete verde cotizó en promedio ayer a $ 44,452. En lo que va de marzo, aumenta 13,54% y en el año sube 19,06%.



La divisa estadounidense cotizó ayer a nivel interbancario entre $ 44,25 y $ 44,75 para cerrar en el máximo del día.



El Banco Central volvió a vender dólares de forma de contener su suba. Las ventas en el mercado diario (spot) fueron por US$ 21,1 millones (la mayor venta previa se dio el 27 de noviembre de 2019 cuando colocó US$ 29 millones). Además, vendió divisas a futuro por US$ 8 millones (US$ 6 millones con vencimiento al 29 de marzo, US$ 1 millón al 26 de abril y US$ 1 millón al 26 de mayo).

Sumado a las ventas de los días previos, el BCU colocó un total de US$ 84,7 millones en el año (US$ 48,5 millones en el mercado spot y US$ 36,2 millones a futuro). Entre enero y febrero el Central había realizado compras de divisas por US$ 485,2 millones.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se realizaron 116 transacciones por US$ 53 millones.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar subió $ 1,10 a la compra y $ 1,30 a la venta para cerrar en $ 43,75 y $ 45,75 respectivamente.

El exministro de Economía y Finanzas y actual senador frenteamplista, Danilo Astori cuestionó la actitud del gobierno en cuanto al dólar.



“Creo que hubo una gran impericia del gobierno en el manejo de esta variable, porque recuerdo por ejemplo a quien es hoy el ministro de Ganadería, pocos días antes de asumir, ya estar hablando de que el dólar debería estar más alto de como estaba en esos días, e incluso mencionando una cifra” de $ 40. Todavía no había llegado a ese nivel. Luego, en pocos días, no solo llegó a ese nivel sino que trepó a un interbancario de $ 43, $ 44, respondiendo a expectativas que se habían creado por parte del propio gobierno”, criticó Astori.

La actual administración “se manejó con impericia" en materia cambiaria, y "hubo desde el gobierno acciones que condujeron a una devaluación más alta a mi juicio de lo que es bueno para el país", agregó.

Región y mundo.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar saltó ayer 4,48% y cerró en 4,8833 reales. Durante la sesión llegó incluso a superar los 5 reales, pero el Banco Central de Brasil intervino moderando el incremento que traía. En el mes, la moneda estadounidense en Brasil sube 8,55% y en el año aumenta 21,15%.

En igual sentido, en Argentina el dólar oficial subió 0,24% ayer y cerró en un valor de 62,819 pesos argentinos. En el mes lleva un alza de 0,98% y en el año sube 4,89%.

Por su parte, en el mercado informal, el dólar blue aumentó 4,3% y cerró en 83 pesos argentinos.

A nivel global, la moneda estadounidense aumentó después de que la Reserva Federal de Nueva York dijo que inyectará liquidez a un sistema bancario que muestra señales de tensión.



El índice dólar repuntó con fuerza y mantuvo sus alzas tras la medida del banco central estadounidense, al ganar un 0,9% a 97,455 unidades.



Por la tarde en Nueva York, el euro bajó un 0,8% a US$ 1,1176. (Con información de Reuters)