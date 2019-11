El récord del dólar en Brasil impulsa a la divisa en Uruguay e interviene el BCU

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar subió ayer un 0,26% en el mercado local, al impulso de lo que sucedía en Brasil y con la intervención del Banco Central para moderarlo.



Así, el interbancario cotizó en promedio a $ 37,903, un nuevo máximo nominal desde que el 1° de marzo de 1993 rige el peso uruguayo como moneda. De todas maneras, se trata de un hecho anecdótico, ya que económicamente no implica nada por el largo período transcurrido.

En lo que va de noviembre el aumento de la divisa estadounidense es de 1,3% y en el acumulado del año se incrementa un 17,02%.



El billete verde cotizó ayer a nivel interbancario entre $ 37,88 y $ 37,92 para cerrar en $ 37,91.



Ayer el Banco Central (BCU) intervino en el mercado de cambios de forma de contener la suba del dólar, con ventas por US$ 29,3 millones. En lo que va del mes, el BCU vendió US$ 183,2 millones.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron ayer 77 transacciones por un monto de US$ 61,1 millones.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar subió 10 centésimos y cerró a $ 37,15 a la compra y $ 38,65.



En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar se incrementó 1,12% ayer y cerró a 4,2559 reales, un récord.



El Banco Central de Brasil intervino para aliviar la presión liquidadora sobre el real, que se desató tras unos comentarios del ministro de Economía, Paulo Guedes, quien aseguró no estar preocupado por la debilidad de la moneda brasileña.

La subasta de divisas realizada por el banco central de al menos US$ 1 millón, poco después de que el presidente Jair Bolsonaro dijo que le gustaría ver una caída del dólar, alejó al billete verde a más de dos centavos.



Los operadores dijeron que no está claro cuánto subastó finalmente el banco central.



“Es un caos”, dijo el jefe de operaciones de un banco en Sao Paulo, en referencia a las oscilaciones que registró el precio del real ayer.



“Cuando tienes... tasas de interés más bajas, la tasa de cambio de equilibrio también es más alta”, dijo Guedes en referencia al tipo de cambio del dólar frente al real.

En el acumulado de noviembre el dólar en Brasil sube 6,29% y en lo que va del año el alza es de 9,81%.

En el mismo sentido, en Argentina el dólar subió 0,39% ayer y cerró en el mercado oficial a 59,94 pesos argentinos. En el mes la moneda estadounidense en Argentina acumula un alza de 0,45% y en el año aumenta 58,99%. (Con información de Reuters).