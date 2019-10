Récord del dólar minorista en Argentina y un mensaje de tranquilidad de Alberto Fernández

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la misma jornada que el dólar a nivel minorista en Argentina registró un nuevo récord en la cotización, el candidato favorito para las elecciones presidenciales del domingo, Alberto Fernández, transmitió un mensaje de tranquilidad a los ahorristas asegurando que se respetarán los depósitos en dólares.

El mercado cambiario argentino mostró una continuidad de lo sucedido en los días previos, con un dólar que potencia su tendencia alcista. El tipo de cambio minorista registró ayer una suba mayor a un peso, pese a una fuerte intervención vendedora del Banco Central.

El precio minorista del dólar llegó a 62,37 pesos de acuerdo con el promedio diario que difunde el Banco Central con las cotizaciones de bancos y entidades financieras. De esta manera acumuló una suba de 1,05 pesos frente al cierre del martes, y alcanzó un nuevo máximo histórico, al superar los 62,18 pesos de cotización del 14 de agosto.



A nivel interbancario, en Argentina el dólar cotizó con una nueva suba y cerró en el mercado oficial a un valor de 59 pesos. La variación al alza respecto al día anterior fue de 0,6% y así en octubre acumula un aumento de 2,45%. En tanto, en el año el incremento llega al 56,5%.



“Los precios (a nivel mayorista) tocaron sobre el cierre los máximos, en 59 pesos por unidad, un registro que todavía no supera los valores más altos anotados en el final de agosto pasado”, describió Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio, quien agregó que ayer el volumen operado en el mercado fue alrededor de US$ 907 millones, el doble de la jornada anterior.



El Banco Central volvió a intervenir vendiendo reservas en el mercado, para evitar una suba mayor del dólar oficial. “Aún así no pudieron corregir hacia abajo la cotización del dólar en el mayorista”, indicó Quintana.



Alberto Fernández dijo ayer que no habrá un temblor en los mercados el lunes posterior a las elecciones, como ocurrió luego de las primarias de agosto. “No debería pasar nada”, respondió sobre el tema. Además, pidió que los argentinos “estén tranquilos”, porque se van “a cuidar sus ahorros, vamos a respetar sus depósitos en dólares”. (La Nación | GDA)