Rendimientos de bonos de EE.UU. caen por Brexit e incertidumbre comercial con China

El retorno de los bonos a largo plazo del Tesoro estadounidense caían ayer martes desde máximos de cinco semanas, en línea con los declives a nivel global, mientras los inversores optaban por la cautela a la espera de más noticias sobre el Brexit y las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China.

El rendimiento de los Bund alemanes y los Gilt británicos con vencimiento a 10 años bajaba también en la jornada. No obstante, el volumen era escaso en general en las recientes sesiones y los operadores se inclinaban por no sacar demasiadas conclusiones de los movimientos de esta semana.



El primer ministro británico, Boris Johnson, dijo el martes que pondría fin a su intento de lograr la aprobación parlamentaria de su legislación de Brexit y que, en su lugar, buscará la celebración de elecciones si los legisladores rechazan su cronograma. "De ninguna manera permitiré más meses de esto", afirmó.



En China, el viceministro de Relaciones Exteriores, Le Yucheng, dijo el martes que se han logrado progresos en las negociaciones con Estados Unidos y que cualquier problema puede ser resuelto si las partes se respetan. No obstante, también advirtió que Pekín nunca negociará con sus principales intereses ni permitirá que otros países minen su seguridad.

En las operaciones matinales, los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años bajaban al 1,769% desde el 1,792% de la víspera. Más temprano tocaron un máximo de cinco semanas al 1,81%.



Los retornos de las notas a 30 años retrocedían al 2,253% desde el 2,284% del lunes. Con anterioridad, alcanzaron un máximo del 2,299%. En el tramo corto de la curva, los rendimientos de los papeles a dos años cayeron al 1,598% desde el 1,615% del lunes.



Los mercados están atentos también a la subasta de notas a dos años por US$ 40.000 millones que habrá más tarde en el día.