Reserva Federal mantiene las tasas de interés y el dólar sube gracias al Banco Central

La Reserva Federal (Fed) mantuvo las tasas de interés estables ayer en 1,5%-1,75% tras su primera reunión de política monetaria del año, en la que los funcionarios del banco central de Estados Unidos destacaron la expansión moderada de la actividad económica local y no ofrecieron ninguna señal de un pronto movimiento del tipo.

“Creemos que la postura actual de la política monetaria es apropiada para apoyar un crecimiento económico sostenido, un mercado laboral fuerte y una inflación que regrese a nuestro objetivo simétrico de 2%”, dijo el presidente de la Fed, Jerome Powell, en una rueda de prensa.



Powell destacó señales de que el crecimiento económico global se estaba estabilizando y que las incertidumbres en torno a la política comercial disminuían, una preocupación clave en las decisiones de la Fed de reducir las tasas tres veces el año pasado.

Sin embargo, agregó que “persisten las incertidumbres sobre las perspectivas, incluidas las planteadas por el nuevo coronavirus”. El brote en China ha llevado a temer una desaceleración más profunda en la segunda economía más grande del mundo.

“La Fed se mantendrá a la espera en el futuro próximo, siempre y cuando el crecimiento del Producto Interno Bruto y la inflación no se muevan fuera de las bandas en las que estamos atrapados, anclados alrededor del 2%”, dijo Chris Gaffney, presidente de mercados mundiales en el banco TIAA.



La Fed no entregó una nueva guía sobre su práctica actual de comprar US$ 60.000 millones mensuales de bonos del Tesoro de EE.UU. para garantizar una liquidez adecuada a corto plazo en los mercados de financiación bancaria.

Dólar en Uruguay sube.

En Uruguay el dólar tuvo una mínima suba ayer, de 0,04%, ayudado por compras del Banco Central (BCU). A nivel interbancario, la divisa cotizó en promedio a $ 37,391, lo que implica que en el mes y el año sube 0,15%.



Tras dos jornadas sin intervenir, el BCU compró ayer US$ 22,3 millones y en lo que va de enero ya lleva adquiridos US$ 266,6 millones para sostener al billete verde.



Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar subió 3 centésimos y cerró a $ 36,65 a la compra) y $ 38,15 a la venta. (Con información de Reuters)