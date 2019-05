Reserva Federal y un mensaje tranquilizador para Uruguay: el enfoque paciente para las tasas de interés se mantendrá

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¿Por qué es relevante esto para Uruguay? Porque una suba de las tasas de interés de referencia de la Reserva Federal podría poner más presión al alza al dólar (con sus efectos negativos sobre el consumo y la inflación en Uruguay) y encarecería el costo de tomar deuda (en momentos que el país necesita financiar un déficit fiscal que llega a 4,5% del PIB sin tomar en cuenta el efecto cincuentones).



Según las actas de la reunión de la Fed del 30 de abril al 1 de mayo divulgadas hoy, los funcionarios también discutieron cómo estructurar mejor sus tenencias de activos de varios billones de dólares para enfrentar una eventual recesión.



Rápidamente, se concentraron en debatir lo que podría ser un plan de varios años para estructurar tal vez entre US$ 3,5 billones a US$ 4 billones de activos, ya sea para reflejar la composición actual del mercado de bonos del Tesoro de Estados Unidos o para centrarse en vencimientos a corto plazo.



"Muchos participantes" dijeron que pensaban que podría ayudar a la Reserva Federal priorizar gradualmente los valores a corto plazo ahora, de modo que eventualmente puedan cambiarse por valores de más largo plazo para reducir las tasas largas como una forma de estimular mejor a la economía si fuera necesario en el futuro.



Sin embargo, presentaciones del equipo de la Fed señalaron que hacerlo ahora tendría el costo de posibles tasas de largo plazo más altas e "implica que la trayectoria de la tasa de fondos federales necesitaría estar correspondientemente más baja para alcanzar los mismo resultados macroeconómicos".



En los escenarios que son discutidos eso, irónicamente, significaría que la Fed tendría menos espacio para recortar las tasas en una crisis, y que es más probable que tenga que depender de su herramienta de hoja de balance para impulsar la economía.



No se tomaron decisiones.



Una serie de autoridades del banco central han dicho en las últimas semanas que la Fed no necesita apurarse en realizar cambios en cualquier dirección a su política de tasas de interés.



Más temprano hoy, el jefe de la Fed de Nueva York, John Williams, afirmó en una conferencia de prensa que no hay un argumento sólido para cambiar el costo del crédito.



La última reunión de la Fed se produjo antes de que el Gobierno de Estados Unidos incrementara los aranceles sobre los bienes importados chinos e intensificará las tensiones comerciales con restricciones sobre el gigante chino de las telecomunicaciones Huawei.



[EN BASE A REUTERS]