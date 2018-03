Ripple sube un 15% por su posible arribo a plataforma de criptomonedas

Una de las monedas virtuales más conocidas del mercado podría estar a solo días de aterrizar en una de las plataformas de intercambio más importantes en el mundo de las criptomonedas.



El ripple aumentó su valor en un 15% durante la jornada de este lunes, luego de que se acrecentaran los rumores sobre su posible inclusión en la lista de divisas virtuales disponibles para efectuar operaciones en Coinbase, uno de los exchanges más importantes del mercado a nivel global.



Pese a que aún no habría fecha para que se concrete la inclusión, el valor por cada unidad ya llega hasta las US$ 1,16, mientras que los analistas esperan que el precio continúe avanzando durante los próximos días, aunque aún lejos de los máximos registrados en enero de este año, cuando alcanzó los US$ 3,32.

