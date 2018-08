En seis días, salieron US$ 1.400 millones de mercados emergentes

La "turbulencia" finaciera turca, "en medio de las intensas tensiones entre Estados Unidos y Turquía, ha influido claramente en el apetito de los inversores por los activos de los mercados emergentes, ejerciendo una mayor presión sobre una amplia gama de activos y monedas", señaló un informe de actualización del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF por sus siglas en inglés) fechado al 15 de agosto al que accedió El País.

El IIF (una asociación empresarial mundial de instituciones financieras) hace habitualmente un seguimiento de los flujos de capitales.

"Luego de una modesta recuperación en julio, los flujos de cartera de mercados emergentes se han desplomado en los últimos días. Los países a los que rastreamos diariamente han registrado salidas de capitales de alrededor de US$ 1.400 millones desde el 9 de agosto. La mayor parte de eso fue de los mercados de acciones de emergentes (US$ 1.300 millones)", mientras que las salidas de capitales de bonos de emergentes fueron mucho más pequeñas con solo US$ 100 millones", afirmó el IIF.

"Por país, las salidas se concentraron principalmente en Sudáfrica y China, por valor de US$ 600 millones y US$ 500 millones, respectivamente", añadió el reporte.

En tanto, "Tailandia, Qatar y Brasil han sido los únicos países de nuestra muestra que registran entradas de capitales", indicó el IIF.

Una ola de ventas en los mercados emergentes se aceleró la semana pasada debido a que las preocupaciones sobre Turquía y otras economías han agravado el temor a largo plazo sobre una guerra comercial global, un dólar fuerte y el aumento de los costos de endeudamiento y energía.

"Sin embargo, el contagio de Turquía hasta la fecha ha sido relativamente limitado en comparación con los episodios de reversión de flujos de capitales observados a principios de este año. Esto ha sido acorde con los movimientos en las monedas de mercado emergentes", explicó el informe.

"Como se señaló en nuestra reciente visión general del riesgo de contagio en mercados emergentes, es probable que el impacto de las tensiones financieras sea más agudo para los países con necesidades de financiamiento externo relativamente grandes", recordó.