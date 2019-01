¿Por qué es una semana clave en los mercados?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos tiene su primera reunión de política monetaria de 2019 tras subir en diciembre la tasa de interés por quinta vez en la misma cantidad de trimestres. Si bien ha pronosticado dos alzas más para 2019, el panorama económico mundial cada vez más sombrío, mercados bursátiles convulsos y un cierre gubernamental están nublando el panorama.

Ahora, el presidente de la Fed, Jerome Powell, está predicando "paciencia" frente a futuros aumentos de las tasas y se le han unido otros dos gobernadores y los 12 presidentes de los bancos regionales de la Fed.

Pero, ¿qué pasa después de la pausa? Los mercados de futuros de tasas de interés actualmente asignan una probabilidad cercana al 20% para un alza de la tasa de fondos federales desde el actual 2,25% a un 2,50% en 2019. En un año, un recorte de tasas es casi tan probable como un aumento.

La mayoría de las pausas anteriores de la Fed han estado asociadas con el final de un ciclo y han sido seguidas por un cambio en la dirección de la política monetaria. Sin embargo, el ciclo de ajuste actual y las dos fases de relajación anteriores han incluido pausas a mitad del ciclo.

China

Las alarmas del Fondo Monetario Internacional (FMI) siguen sonando en los oídos de los inversores, luego de que el fondo redujo sus pronósticos de crecimiento global, advirtiendo en particular que no resolver las tensiones comerciales podría desestabilizar aún más a la economía mundial.

Los mercados se centrarán en los datos de fabricación de China que se publicarán el jueves y el viernes próximos para ver cómo va la economía número dos del mundo.

El viceprimer ministro chino, Liu He, estará en Estados Unidos el miércoles y jueves, con una delegación de 30 miembros, para una ronda de negociaciones comerciales. Hay razones para tener esperanza de algún tipo de acuerdo, pese a que el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, dijo que las dos partes estaban a "millas y millas" de resolver sus problemas.

Aún hay poca claridad sobre qué tan malas podrían llegar a ser las cosas para China y la economía mundial y cuánto estímulo puede proporcionar Beijing esta vez.

La obsesión de China con la estabilidad del mercado y la calidad del crecimiento del crédito se suma a ese reto.

Plan B para el Brexit.

Otra semana y otra votación. El 29 de enero, el parlamento británico debatirá los próximos pasos propuestos por la primera ministra Theresa May para el Brexit, así como planes alternativos de legisladores, incluidos algunos que buscan retrasar la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea (UE) para después del 29 de marzo. No se le pedirá al Parlamento que vote sobre un acuerdo revisado de Brexit dado el abrumador margen por el que perdió el Plan A de May hace solo una semana. El foco está en evitar un Brexit sin acuerdo, un escenario en el que el Reino Unido sale de la UE sin un pacto comercial, algo que puede ocurrir. La oposición y muchos miembros del partido gobernante probablemente respaldarán una enmienda que prevé una extensión de nueve meses para el Brexit en caso de que no se llegue a un acuerdo antes del 26 de febrero.

Vientos de cambio.

Venezuela probablemente siga siendo noticia, luego de que el líder opositor Juan Guaidó se proclamó presidente interino del país latinoamericano y recibió un rápido respaldo de muchos de sus compatriotas, Estados Unidos, Canadá y varios gobiernos latinoamericanos, entre ellos sus vecinos Brasil y Colombia.

Pese a que tiene las reservas de crudo más grandes del mundo, su población sufre escasez de alimentos y medicamentos. La hiperinflación podría llegar a 10.000.000% este año.