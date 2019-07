Cuáles son las debilidades de la economía de Argentina según el FMI

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Volatilidad financiera en los meses electorales, persistencia de la inflación, estrechamiento en los plazos de cada renovación de deudas y menor crecimiento en 2020 son algunas de las luces amarillas que encendió el FMI en el último staff report difundido en la tarde de ayer lunes sobre Argentina, en el marco de un nuevo desembolso por US$ 5400 millones. El documento, elaborado por los técnicos del organismo, elogia no obstante la política monetaria del Banco Central para contener el tipo de cambio, celebra la disciplina fiscal que mantiene el Ministerio de Hacienda y plantea que la aplicación del programa económico es exitoso aunque los riesgos aún son "elevados".



El documento destaca como positivo la estabilidad cambiaria que registra el mercado local desde que se cambió la política monetaria, algo que le dio más capacidad de intervención al BCRA, junto a un mayor ingreso estacional de dólares por el sector agroexportador, la definición de las fórmulas presidenciales y las altas tasas de interés.



Sin embargo, advierte que "los riesgos son elevados", en referencia al impacto de la campaña electoral sobre los mercados financieros. "Las necesidades de financiamiento son elevadas y una merma en la confianza del mercado puede traducirse rápidamente en una mayor tasa de riesgo" que comprometería el acceso al financiamiento, una salida de inversores desde activos en pesos y presiones sobre el tipo de cambio.



En este contexto, advierte como un problema adicional que las últimas renovaciones de deudas oficiales implicaron menores plazos para los títulos en pesos y dólares o mayores tasas de interés para aquellos que tienen vencimientos a partir de 2020. No obstante, destaca la baja en el riesgo país y la tasa de interés de referencia, desde el pico al que alcanzaron a fines de abril. "Desde entonces el peso se apreció un 8%, el mercado rebotó y bajó el riesgo país", añade.



En cuanto a la inflación, el FMI advierte que "bajó, pero aún se mantiene elevada", en un contexto que tiene consecuencias disímiles. En el frente fiscal, el documento plantea que ese escenario le permitió al Gobierno una mayor recaudación a la esperada, aunque esa dinámica impactó negativamente sobre las posibilidades de recuperación económica. Al actualizar sus proyecciones, el organismo prevé una caída del 1,3% del PBI este año (en abril estimaba 1,2%) y una recuperación del 1,1% en 2020 (frente al 2,2% anterior).



El FMI estimó que la inversión en Argentina crecerá un 0,4%, luego de caer un 17,5% este año. Foto: Darwin Borrelli.

"La recesión actual es una carga pesada para el ingreso y la recaudación por impuestos al consumo, y la recuperación del ingreso por impuestos a las exportaciones todavía es muy débil", plantea el texto, que también advierte sobre el impacto que la decisión de congelar tarifas de servicios públicos tendrá sobre los gastos en subsidios.



Los técnicos del Fondo, a su vez, criticaron los beneficios fiscales que la reciente ley de Economía del Conocimiento aplicó para sectores como el software o la biotecnología. "Crea importantes riesgos para los objetivos fiscales de mediano y largo plazo, que requerirán una examinación cuidadosa", añade el texto. En este escenario, el staff report plantea como imprescindible que el Gobierno avance en reformas estructurales como el sistema impositivo.



Además de recortar a la mitad su proyección de crecimiento (estima una suba del 1,1% del PBI), el FMI estima que en 2020 crecerán 2,5% las exportaciones y aumentarán un 1% las importaciones, luego del derrumbe del 14,% proyectado para 2019.



En tanto, se espera que el consumo se recupere 0,8%, luego de una baja del 4,4% esperada para este año, mientras que se calcula una inflación del 40,2% para 2019 y una baja al 32,1% en 2020. En cuanto al desempleo, el informe proyecta una tasa del 10% hasta 2021, cuando podría caer al 9,8%.



Por otra parte, estima que la inversión crecerá un 0,4%, luego de caer un 17,5% este año. "Según estas proyecciones, en el mejor de los casos acompañará el crecimiento económico y hasta 2024 no subirá del 14% del PBI. No estamos compitiendo por inversiones y eso tiene que ver con una falta de perspectiva de negocios local", plantea Martín Kalos, economista de Epyca Consultores.



Según el FMI, los candidatos de la oposición "mostraron claro apoyo" a los objetivos del programa. Así lo refleja el documento oficial, que retoma las conclusiones que la misión del FMI encabezada por Roberto Cardarelli mantuvo con Alberto Fernández y Roberto Lavagna en su último viaje a Buenos Aires.



Ambos, sostiene el staff report, indicaron que el programa vigente del FMI deberá continuar en el próximo gobierno, mostraron "apoyo para reformas estructurales" aunque fueron "críticos de los logres de la administración de Macri" y plantearon que querrían renegociar los términos del acuerdo stand-by para hacerlo más consistente con sus políticas económicas



En base a La Nación / GDA