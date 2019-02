¿Cuáles son las necesidades de financiamiento?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estimó que las necesidades de financiamiento este año ascenderán a US$ 2.947 millones. Eso comprende amortizaciones de deuda por US$ 1.536 millones y pago de intereses por US$ 1.626 millones. A favor, tiene que espera un superávit fiscal primario (antes del pago de deuda) de US$ 215 millones. Por ello, las necesidades no alcanzan a los US$ 3.000 millones.

Para estimar el superávit primario, el informe de la Unidad de Deuda excluyó los ingresos extraordinarios que tendrá por los "cincuentones" que elijan salirse de las AFAP y volcar al Banco de Previsión Social (a un fideicomiso creado con ese fin) lo allí ahorrado. Es que esto, es un ingreso hoy, pero el MEF estima que al cabo de cinco años se debilitarán las finanzas públicas, cuando los pagos de jubilaciones de "cincuentones" superen los ingresos.

Para hacer frente a esas necesidades de financiamiento, el informe prevé emitir deuda por US$ 2.950 millones, contar con desembolsos de organismos multilaterales por US$ 350 millones y otros activos por US$ 168 millones. Como con todo eso, acumulará más "caja" que la que requiere, habrá un incremento de las reservas de US$ 521 millones.

"A fines de enero de 2019, cerca del 50% del monto de las necesidades de financiamiento ya se había cubierto con una emisión global de bonos por US$ 1.250 millones, más las subastas de deuda en el mercado local por US$ 113 millones", indicó el MEF.

"Se espera que una parte sustancial de las necesidades de financiamiento restantes se obtengan a través de emisiones locales, tanto a través de subastas previstas regularmente como en el contexto de posibles operaciones de gestión de activos y pasivos del sector público", agregó.

En cuanto a los planes de financiamiento, "el gobierno buscará continuar equilibrando la composición de la deuda en términos de moneda local y extranjera, manteniendo su política conservadora de prefinanciamiento de larga data", expresó el informe.

El año pasado, las necesidades financieras del gobierno central totalizaron US$ 4.130 millones. "Casi el 80% se levantó en los mercados de deuda tanto en moneda local como extranjera (en proporciones casi iguales)", indicó el reporte de la Unidad de Deuda,

El resto se financió principalmente a través de préstamos multilaterales (10% del total) y el uso de reservas gubernamentales (4%), añadió.