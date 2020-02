Para sostener el precio del dólar, el Banco Central ya compró en 2020 US$ 415,5 millones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En una semana en la que todos los días el Banco Central (BCU) intervino con compras de divisas, el dólar interbancario “punta a punta” (es decir al comparar el precio de ayer con el del viernes previo) subió 0,51%. Ayer la moneda estadounidense se incrementó 0,4% frente al jueves y se negoció en promedio a $ 37,724.

En el mes el dólar interbancario sube 0,51% y en el año aumenta 1,04%.



Ayer, la divisa estadounidense cotizó entre $ 37,69 y $ 37,78 para cerrar en $ 37,75.



El Banco Central compró ayer US$ 30,5 millones para sostener el valor del billete verde. En la semana y lo que va del mes, el BCU adquirió US$ 125,7 millones. En el acumulado del año, la intervención del Central con compras alcanza a US$ 415,5 millones.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se realizaron 90 transacciones por US$ 56,4 millones siendo el día de mayor operativa semanal. En toda la semana se realizaron 363 transacciones por US$ 237,5 millones.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar subió 17 centésimos ayer y cerró a $ 37 a la compra y a $ 38,50 a la venta. La variación “punta a punta” semanal fue de 19 centésimos al alza.



En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar saltó 1,41% ayer y cerro en 4,3076 reales, un máximo histórico. En febrero la moneda estadounidense sube 0,89% y en el año acumula un alza de 6,87%.

En el mismo sentido, en Argentina, el billete verde subió 0,15% en el mercado oficial y cerró ayer a 60,78 pesos argentinos. En el mes el dólar en Argentina se incrementa 0,71% y en el año sube 1,49%.



A su vez, en el mercado informal, el dólar blue cotizó ayer entre 75,25 y 76,25 pesos argentinos y el denominado ‘contado con liquidación’ (para fugar capitales al exterior sin pagar impuesto) se operaba en torno a los 84,4 pesos argentinos, comentaron operadores.

A nivel global, el dólar trepó ayer a un máximo de cuatro meses frente a una canasta de monedas importantes, impulsado por un sólido informe laboral en Estados Unidos que se divulgó tras una serie de datos económicos optimistas revelados esta semana.



En la semana, el índice dólar registró su mayor ganancia porcentual en más de dos años.

La moneda estadounidense también alcanzó un máximo de dos meses frente a la libra esterlina y el dólar canadiense, además de un pico de seis semanas frente al franco suizo y de cuatro meses frente al euro.



El informe laboral mostró que las nóminas no agrícolas en Estados Unidos aumentaron en 225.000 empleos el mes pasado.

Economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que las nóminas aumentarían en 160.000 trabajos en enero.



En las operaciones de la tarde de ayer, el índice dólar -que mide al billete verde ante seis divisas relevantes- subió un 0,2% a 98,687. (Con información de Reuters)