Spotify estableció un récord en su debut en los mercados

El 23 de abril de 2006 dos empresarios suecos Daniel Ek y Martin Lorentzon fundaron una empresa con el fin de ofrecer un servicio de intercambio de archivos. Casi 12 años después, la empresa marcó un récord en su debut en la bolsa de valores de Nueva York.

Las acciones de Spotify Technology SA cerraron con un alza de un 12,9% en su primer día, un debut sin problemas. De hecho, abrieron a US$ 165,90, casi un 26% por encima del precio de referencia a US$ 132 establecido por la Bolsa de Nueva York el lunes por la noche. Las acciones cerraron a US$ 149,01, valuando al mayor servicio mundial de transmisión online de música en US$ 26.500 millones.

La salida directa a bolsa de la compañía fundada en Estocolmo fue la mayor en la historia. Spotify tiene ahora un valor de mercado mayor que Snap Inc, que salió a bolsa el año pasado.

"Es el precio de mercado justo. No es manipulado o establecido por órdenes de compra y venta colocadas por bancos o inversores institucionales", dijo Chi-Hua Chien, un inversor temprano en Spotify actualmente en la firma de capital de riesgo Goodwater Capital.

Es que la compañía sueca evitó una oferta pública inicial (OPI) convencional y cotizó sus acciones directamente en la Bolsa de Nueva York, obviando casi todas las salvaguardas provistas por los bancos de inversión que normalmente administrarían el proceso. Spotify renunció así a la seguridad de tener banqueros con un interés financiero en su éxito, lo que le ahorrará millones de dólares en pago de comisiones a los bancos colocadores. La cotización directa da a los accionistas de Spotify la oportunidad de vender sus títulos, pero la compañía no emitió valores nuevos para recaudar dinero.

Éxito y tropiezo.

En una carta abierta publicada antes de su poco ortodoxa salida a bolsa, el presidente ejecutivo, Daniel Ek, advirtió a empleados y aficionados: "A veces tenemos éxito, a veces tropezamos (...) No tengo duda de que habrá altibajos".

"Nada sucede en línea recta: los últimos 10 años ciertamente me lo han enseñado", dijo Ek en ese post.

Desde que lanzó su servicio de transmisión de música, la compañía ha superado la fuerte resistencia de grandes discográficas y de algunos conocidos músicos, lo que le permitió cambiar la manera en que la industria genera dinero.

La empresa sueca dijo la semana pasada que prevé ingresos en 2018 de entre US$ 6.100 millones a US$ 6.800 millones, aunque eso marcaría una desaceleración respecto a 2017, cuando los ingresos subieron un 39%. En enero, Spotify había anunciado que 70 millones de suscriptores pagan por su servicio y que en la vida de la empresa pagó US$ 8.000 millones en regalías a artistas musicales, editores y sellos. CON INFORMACIÓN DE REUTERS