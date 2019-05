Suba del dólar en Argentina y Brasil en el mes, triplica y quintuplica la de Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Banco Central (BCU) no para de intervenir. Tras haber realizado el viernes la mayor venta de divisas desde 30 de agosto de 2018, con US$ 119,6 millones, ayer volvió a pisar fuerte en el mercado de cambios con la venta de US$ 63,6 millones.

Con ello, logró que el dólar interbancario prácticamente no se moviera ayer respecto a la cotización del viernes (pese a lo ocurrido en la región): en promedio se negoció a $ 35,267 (una mínima suba de 0,031%).

En lo que va del mes, acumula un incremento de 0,82% mientras que en lo que va del año la suba es de 8,88%.

Durante la jornada, la moneda estadounidense se movió entre $ 35,26 y $ 35,27 para cerrar en este último precio.

RELACIONADAS Nike y Adidas le piden a Trump que no imponga aranceles al calzado de China By Fabian Tiscornia Nike y Adidas le piden a Trump que no imponga aranceles al calzado de China Nike y Adidas le piden a Trump que no imponga aranceles al calzado de China El Banco Central vende US$ 63,6 millones y evita que el dólar aumente By Fabian Tiscornia El Banco Central vende US$ 63,6 millones y evita que el dólar aumente El Banco Central vende US$ 63,6 millones y evita que el dólar aumente

Las ventas acumuladas por el BCU se dieron todas en mayo (intervino en 12 de las 13 jornadas de operativa) y alcanzan a US$ 566,3 millones.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar subió un centésimo al cerrar en $ 34,52 y en $ 36,02, para compra y venta respectivamente.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron 137 transacciones para negociar US$ 86,6 millones.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar aumentó 0,52% y cerró en 4,11 reales. En lo que va del mes acumula un incremento de 4,06% (quintuplica el que lleva en Uruguay), mientras que en lo que va del 2019, el crecimiento es de 5,93%.

En igual sentido, en Argentina el dólar subió un 0,38% ayer al cerrar en 45,19 pesos argentinos. En lo que va de mayo, el aumento es de 2,36%. Con respecto al cierre del año pasado registra un aumento de 19,87%.

A nivel global, el dólar se mantuvo mayormente estable, debido a que los inversores se abstuvieron de hacer grandes apuestas a la espera de noticias sobre las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, además de señales de la Reserva Federal sobre su postura de política monetaria.

La moneda estadounidense bajó 0,07% frente al euro, a US$ 1,116, pero retuvo sus ganancias de la semana pasada.

“No hay una noticia clara a la que puedas apuntar para resumir el movimiento del mercado hoy”, dijo Richard Franulovich, jefe de estrategia de tipo de cambio en Westpac Banking Corp.

(Con información de Reuters).