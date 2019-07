La suba del dólar y la fuerte demanda por títulos en moneda nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El dólar interbancario subió por cuarta jornada consecutiva ayer, en este caso 0,35%, y cotizó en promedio a $ 34,326. En lo que va de julio la divisa estadounidense cae 2,43% y en el año acumula una suba de 5,98%.

Mientras, la avidez por invertir en títulos en moneda nacional continúa y quedó evidenciado en la licitación del Ministerio de Economía.



El Banco Central (BCU) intervino nuevamente en el mercado de cambios. Ayer compró US$ 2,5 millones. La autoridad monetaria lleva adquiriendo en el mercado spot divisas por US$ 13,3 millones y en el mercado de futuros por US$ 23 millones en lo que va de julio.



Durante la jornada, la divisa estadounidense cotizó entre $ 34,25 y $ 34,36 para finalizar en $ 34,30.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron 63 transacciones por US$ 27,1 millones.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar subió 10 centésimos y cerró a $ 33,55 a la compra y $35,05 a la venta.



El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) licito una Nota del Tesoro en Unidades Indexadas (UI) con vencimiento al 2030. El MEF licitó 100 millones de UI, pero la demanda más que triplicó la oferta con 355,4 millones de UI. Esto reafirma el interés de inversores (locales y extranjeros) por títulos en moneda nacional.



Finalmente, el MEF adjudicó 128,51 millones de UI (equivale a US$ 15,8 millones) con una tasa de retorno de 3,15%, la menor para este título de deuda desde enero de 2018.

Mundo.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar bajó levemente, 0,02% y finalizó en 3,79 reales. Con respecto al cierre del año pasado, el billete verde en Brasil acumula una caída de 2,21%.



En sentido contrario en Argentina la moneda estadounidense subió 0,26% y cerró en 43,93 pesos argentinos. Respecto al cierre del 2018 el billete verde acumula una suba de 16,53%.



A nivel global, el dólar carecía de dirección ayer, ya que los operadores evitaban hacer grandes movimientos antes del cierre de la reunión de la Reserva Federal de hoy, cuando se espera que se anuncie una rebaja de las tasas de interés por primera vez desde la crisis financiera.



El recorte podría tener un sesgo preventivo, con la meta de proteger a la economía estadounidense de las incertidumbres y las presiones comerciales a nivel mundial, en contraste con las rebajas de tasas de otros países que se enfrentan a riesgos más inminentes. (Con información de Reuters)