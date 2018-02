Suben acciones de Twitter tras primera ganancia

Twitter reportó una ganancia neta de US$ 91,1 millones, o US$ 0,12 por acción, en el cuarto trimestre, que se compara con una pérdida de US$ 167,1 millones, o US$ 0,23 por papel, con respecto al mismo periodo del año anterior. Su ganancia ajustada fue de US$ 0,19 por acción, superando las expectativas de analistas de US$ 0,14 por acción.

La mejora de la firma se dio por un alza en las ventas de anuncios de video, si bien la cantidad de usuarios no evolucionó como se esperaba.