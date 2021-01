La teoría detrás del proceso de adquisición de las vacunas por parte de Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Luis Lacalle Pou anunció el pasado viernes 22 que el gobierno cerró un acuerdo para la compra de vacunas contra el COVID-19, de las empresas estadounidense Pfizer-BioNTech y la china Sinovac. Además, está previsto que a esos dos acuerdos se le sumen 1,5 millones de vacunas del mecanismo Covax, de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Unos 190 países -incluido Uruguay- forman parte de Covax, una plataforma en la que los países de renta media o alta financian la investigación de vacunas a cambio de asegurarse dosis para un 20% de su población.

“Uruguay tenía la opción de tomar las vacunas o no y en esa toma asumimos algunas responsabilidades”, afirmó Lacalle Pou el día que hizo el anuncio.



A Uruguay le corresponden esas vacunas por participar del mecanismo Covax, una decisión que fue tomada por el gobierno en octubre del año pasado como su primera apuesta para conseguir las vacunas, sin perjuicio de lo cual posteriormente decidió negociar con las farmacéuticas de forma paralela. ¿Qué significa esto? Que el gobierno uruguayo apostó por la plataforma Covax y destinó US$ 2,5 millones a ese fondo para poder luego hacer uso de esas vacunas.

Durante las negociaciones del gobierno uruguayo y en medio de los anuncios de otros países que ya habían cerrado acuerdos para la adquisición de vacunas, la oposición política uruguaya criticó que el país aún no tuviera acuerdos cerrados y alertaron ante la falta de un plan de vacunación.



Sin embargo, según el economista Aldo Lema, “la intención de adquisición prematura de vacunas (a mediados de 2020 por ejemplo) era un clásico problema de teoría de opciones en finanzas: la predisposición a comprar varias calls, a riesgo de no ejecutar más de la mitad de ellas”.

¿Qué significa esto? La teoría de opciones en el mundo financiero hace referencia a un instrumento (derivado financiero) llamado opción, que implica un contrato mediante el cual el comprador de un activo subyacente adquiere un derecho de compra (call) o venta (put) pero no la obligación.



“Es cuando alguien se quiere poner en una posición ventajosa respecto de otra, que será quien asuma esa posición desventajosa”, explicó Rodrigo Ribeiro, socio de Advisory Services en KPMG Uruguay.

Uruguay negocia con varios laboratorios para tener vacunas. Foto: Reuters.

A modo de ejemplo: una persona (que llamaremos Juan) quiere tener la opción de comprarle la casa a su vecino (que llamaremos Pedro), un inmueble que en ese momento vale unos US$ 300.000. Juan quiere que Pedro esté obligado a venderle su casa dentro de un plazo de cinco años, ya sea porque no tiene el dinero en ese momento, porque todavía no quiere comprar el inmueble, porque prevé que el valor de esa casa por la zona en la que está va a subir significativamente en ese plazo, o por otros motivos.

¿Cómo hace Juan para adquirir ese derecho? Negocia una prima, o precio de la opción. ¿Qué es esto? Le da, por ejemplo, US$ 30.000 a su vecino en ese momento. Ese dinero se lo va a quedar Pedro sí o sí, más allá de que después Juan se arrepienta y decida no comprar la casa. Además, en caso de que a los cinco años sí la quiera comprar, no se descontará como parte del pago del inmueble. Es un dinero aparte.



A partir de que Pedro acepta ese contrato y se apropia de esos US$ 30.000, ingresa en una posición de desventaja frente a Juan. ¿Por qué? Porque ahora su vecino tiene la opción (no la obligación) de comprarle su casa si así lo desea dentro de cinco años y él tiene la obligación de vendérsela.

Los riesgos están claros y hay para ambos lados. En el caso de Juan el riesgo está en decidir no comprar la casa y por lo tanto, perder la prima de US$ 30.000. En el caso de Pedro, el riesgo está en que negoció una prima de US$ 30.000 porque su inmueble estaba valuado en US$ 300.000 pero si a los cinco años su casa se revalorizó a US$ 1.000.000, deberá vendérsela a Juan al precio pactado (congelado) anteriormente.



“De alguna forma, si uno lo asocia con el proceso de compra de las vacunas, lo que hizo el gobierno fue adelantar un dinero a los efectos de poder tener un derecho a comprar determinada cantidad de dosis. A tener una prioridad, a tener derecho a comprar”, explicó Ribeiro.



¿Cuál es la ventaja de esta modalidad? Que las primas que se pagan para obtener la opción, generalmente son montos significativamente menores en relación al valor total del activo que se quiere asegurar.

Llevado al caso de las vacunas Uruguay pagó US$ 2,5 millones como prima para asegurarse su lugar en la lista de países compradores. “Para un país al que se le está muriendo la gente, US$ 2,5 millones no es nada y sin embargo consigue el derecho a tener esa prioridad”, dijo Ribeiro.



¿Qué es lo que puede pasar? “Si el gobierno no hubiese pagado esa prima y supongamos que el día de mañana la vacuna es espectacular, no tendrías ese derecho a comprar, perdiste la oportunidad de entrar en esa posición ventajosa por US$ 2,5 millones, sería un riesgo grande”, explicó el especialista.



Y en el caso de que la vacuna no sea tan buena como se esperaba la prima que se pagó no fue tan alta para un país, se limitó el riesgo. “Si lo perdí es porque estoy jugando con el diario del viernes, tratando de ver qué es lo que va a pasar en un momento de elevada incertidumbre”, explicó Ribeiro.

Enfermera prepara una dosis de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer-BioNtech. Foto: AFP

¿En qué otros casos se usan las opciones?

Según explicó la presidenta de CFA Society, Bárbara Mainzer, las opciones “son más conocidas por ser un instrumento financiero” pero indicó que “también tiene muchas aplicaciones en la vida real”.



¿Cuándo es recomendable comprar opciones? Según Mainzer, “cuando aún se está lejos de ejercer la opción porque ahí es más barato”. En el caso de las vacunas, cuando aún falta tiempo para que termine su desarrollo. En este sentido, Mainzer puso como ejemplo una situación cotidiana. “¿Cuándo contrato un seguro de incendio? Cuando no está el riesgo de que eso pase, lo hago por las dudas, porque si lo contrato con la casa incendiada me va a salir carísimo”, ejemplificó Mainzer.



Lo mismo ocurre en las empresas que tienen ingresos en pesos y deudas en dólares: contratan un seguro para “congelar” el precio del dólar y protegerse de ese riesgo. “Hay escenarios muy adversos” y por eso es importante cubrirse ante esa incertidumbre”, explicó.