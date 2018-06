El tipo de cambio avanzó un 1,02% en la semana

El dólar interbancario subió ayer 0,27%, se negoció en promedio en $ 31,606 y alcanzó cuatro jornadas consecutivas al alza. Ayer llegó a su mayor valor desde el 9 de mayo de 2016, cuando cotizó en $ 31,64 y registró como resultado, un incremento semanal "punta a punta" de 1,02%.

En lo que va del mes aumenta 1,33% y en lo que va del año 9,88%.

El Banco Central (BCU) no intervenía directamente en el mercado desde el 2 de mayo, instancia en la que compró US$ 0,5 millones. Ayer reapareció la autoridad monetaria, pero en esta instancia lo hizo para vender dólares y quitar presión al alza sobre el tipo de cambio. Con tal objetivo, es que vendió ayer al mercado US$ 1 millón.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) la moneda estadounidense subió 15 centésimos ayer tanto a la compra como a la venta al cerrar en $ 31,05 y en $ 32,45 respectivamente.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) la operativa fue superior a la registrada sesiones previas en tanto se realizaron un total de 91 transacciones por un monto equivalente de US$ 41,81 millones.

Esta cifra asciende a US$ 133,45 millones en la totalidad de la semana.

En el correr de la jornada, la moneda estadounidense se movió entre $ 31,45 y $ 31,75, para cerrar en el precio máximo alcanzado.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar se negoció a la baja y retrocedió gran parte de lo que había avanzado en la sesión previa.

Esto sucedió luego de que el Banco Central de Brasil anunciara que extendería un plan de intervención cambiaria. En particular, la divisa descendió ayer un 2,15% al finalizar en 3,73 reales.

En Argentina la divisa estadounidense alcanzó otro récord.

A nivel global, el índice dólar que mide el comportamiento del billete verde frente a una canasta de seis importantes monedas finalizó prácticamente incambiado en 94,761 unidades.

El euro se fortaleció un 0,35% frente a la divisa estadounidense al cerrar en 1,1608 dólares. Esto sucedió luego de que el Banco Central Europeo informó que mantendría las tasas en mínimos históricos hasta el verano del 2019.

Por su parte en la semana, la divisa avanzó un 1,3%, el mejor desempeño alcanzado en casi dos meses.

El dólar cayó frente al yen japonés, debido a que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció fuertes aranceles a importaciones chinas y Beijing respondió proporcionalmente.