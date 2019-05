El tipo de cambio estabilizado en $ 35,27

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar interbancario se negoció ayer en promedio en $ 35,278 con una mínima baja de 0,01% con respecto al día de ayer. En lo que va del mes, acumula un crecimiento de 0,85% mientras que en lo que va del año la suba es de 8,92%.

Durante la jornada, la moneda estadounidense se movió entre $ 35,23 y $ 35,34 para cerrar en el máximo.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron 15 transacciones para negociar apenas US$ 5,8 millones. El Banco Central del (BCU) intervino, al igual que en los días previos, al vender US$ 500.000. Las ventas acumuladas de mayo son de US$ 570,8 millones.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar subió tres centésimos ayer respecto al martes al cerrar en $ 34,55 y en $ 36,05, para compra y venta respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar cayó 1,43% y se negoció en 4,02 reales. En lo que va del mes acumula un incremento de 1,96%, mientras que en lo que va del 2019, el alza es de 3,8%.

En Argentina el dólar subió un 0,29% al cerrar en 44,90 pesos argentinos. En lo que va de mayo, el aumento es de 1,7%. Con respecto al cierre del año pasado registra una suba de 19,1%.

A nivel global, el dólar se mantuvo ayer cerca de un máximo de un mes, después de que las minutas de la reunión de mayo de la Reserva Federal (Fed) mostraron que los funcionarios acordaron que su enfoque paciente sobre la política monetaria podría seguir vigente “por un tiempo” (ver nota en página siguiente).

El índice dólar, que mide el desempeño de la moneda estadounidense frente a una cesta de monedas, cerró estable en 98,071, muy cerca de su máximo desde fines de abril de 98,134. En tanto, el euro bajó un 0,02% a US$ 1,115. La libra anotó las mayores pérdidas, con un descenso de 0,35% a US$ 1,2651. La moneda había tocado su cota más baja desde el 4 de enero, luego que el último intento de la primera ministra Theresa May para sumar apoyo a su plan para el Brexit no atrajo a legisladores de la oposición ni de su partido.