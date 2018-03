El tipo de cambio subió 0,15% en semana

En ese nivel acumula un aumento de 0,31% en lo que va de marzo y reduce su caída a 1,26% en lo que va del año.

Durante la semana el Banco Central (BCU) compró US$ 38,4 millones (en tan solo una jornada) y en lo que va de marzo lleva adquiridos US$ 69 millones. De ese modo la autori- dad monetaria ya compró US$ 1.039,7 millones durante el presente año.

Por su parte, al público en las pizarras del Banco República (BROU) la moneda estadounidense subió dos centésimos tanto a la compra como a la venta al cerrar en $ 28,06 y en $ 28,76 respectivamente.

Se realizaron a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) en total 70 transacciones por un monto equivalente a US$ 29,12 millones.

En el transcurso de la semana se realizaron un total de 305 transacciones por US$ 130,07 millones, cifra similar a los US$ 146,3 millones operados durante la semana previa.

En la sesión de ayer, la moneda estadounidense osciló levemente entre un precio mínimo de $ 28,39 y un precio máximo de $ 28,41, para cerrar finalmente en el precio máximo alcanzado.

En Brasil —principal mercado de referencia en materia cambiaria— el dólar se negoció en 3,2789 reales con una caída de 0,35%.

En Argentina y en el resto de la región la divisa finalizó al alza. Por tercera sesión consecutiva cotizó en incremento, en esta instancia registró un aumento de 0,12% al finalizar en 20,2918 pesos argentinos.

A nivel global, el índice dólar que mide el comportamiento del billete verde frente a una canasta de seis importantes monedas, subió ayer un 0,1% a 90,223.

Esto sucedió en un contexto de expectativas de los agentes de una posible su- ba de la tasa de interés, producto de la reunión que tendrá el miércoles de la próxima semana, la Reserva Federal de Estados Unidos.