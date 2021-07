¿De qué se trata el euro digital? Riesgos, diferencias con el bitcoin y utilidad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¿Llegará el día en que cada europeo tenga una cuenta de euros digitales en el Banco Central Europeo (BCE)? La institución con sede en Fráncfort dio luz verde este miércoles a la fase análisis y de pruebas del proyecto más importante desde el lanzamiento del euro.

Si todo sale bien, el euro digital podrá ver la luz alrededor de 2025 y sumarse a los medios de pago a disposición de los europeos.

¿Para qué un euro digital?

El BCE quiere acompañar el boom de los pagos virtuales, que se expandió con la pandemia del COVID-19.



Incluso en Alemania, donde impera el dinero en efectivo, los consumidores en 2020, por primera vez, hicieron más gastos por tarjeta.



Pero el BCE teme que este entusiasmo no aproveche las monedas virtuales privadas o las divisas extranjeras.



En 2019, el proyecto de Facebook de crear una moneda virtual provocó un electrochoque.



Además varios países, como China y Estados Unidos, también trabajan en la emisión de sus propias criptomonedas.



China prueba desde marzo el pago con e-yuan mediante teléfono móvil, con la ambición de convertirlo en una moneda virtual de referencia que compita con el dólar, según los expertos.



"Una Europa soberana necesita soluciones de pago innovadores y competitivos", exhortó recientemente el ministro alemán de Finanzas, Olaf Scholz.



"La moneda del banco central estará en el corazón del sistema de pagos, reforzando la autonomía de Europa en esta era de monedas digitales", declaró Fabio Panetta, miembro del directorio del BCE.

¿Cuál es el interés para el consumidor?

El euro digital va a permitir a familias y empresas disponer directamente de esta moneda con una cuenta abierta en el BCE, lo cual actualmente está reservado a los bancos comerciales.



Este dinero estará protegido de todo riesgo de pérdida, un argumento fuerte en momentos en que el proyecto de garantías europeas de depósito está estancado.



El BCE promete también una utilización rápida, fácil y segura a la hora de pagar en un supermercado o en línea mediante una aplicación de teléfono móvil, por ejemplo.



La meta será "persuadir a los consumidores a pasarse a un nuevo medio de pago que no difiere mucho de los existentes en términos de trato y gama de servicios", como Apple Pay o Paypal, consideró Heike Mai, economista del Deutsche Bank.



"Los hábitos de pago de los consumidores no cambiarán con el lanzamiento del euro digital", vaticinó Guido Zimmermann, analista de LBBW.

Pero el sistema podría evolucionar en algunos años, cuando el número y las formas de las monedas digitales hayan aumentado, según Zimmermann.



Los usuarios podrán, por ejemplo, hacer transferencias o pagos entre europeos, reduciendo los costos bancarios, con su "portafolio" de euros digitales disponible 24 horas al día, siete días a la semana.

¿En qué se diferencia de una criptomoneda?

Una criptomoneda como el bitcoin no es un medio de pago oficial, su unidad de cuenta no está definida por el Estado sino que es emitida por organizaciones privadas o controlada por participantes de una red informática.



La emisión de nuevos bitcoins está regulada por un algoritmo y no por un comité de política monetaria.



Los bancos centrales quieren darle estabilidad a este mundo especulativo de las monedas digitales, cuya cotización parece una montaña rusa. "Un euro hoy debe valer un euro mañana, ya sea en especie o digital", sostuvo el BCE.

¿Cuáles son los riesgos?

El BCE debe tomar en cuenta las inquietudes de los europeos sobre los riesgos para la protección de su privacidad, una prioridad surgida de una consulta reciente de la institución.



Los datos deben estar más protegidos con el euro digital que con los equivalentes propuestos por los prestatarios privados, asegura el BCE.



Pero el camino es estrecho porque no se trata de ofrecer la misma garantía de anonimato que el efectivo, por los motivos evidentes de lucha contra el fraude fiscal y el financiamiento de actividades ilícitas.



El principal riesgo es la fuga de ahorrantes hacia esta nueva forma de moneda, que permite evitar las tasas de una cuenta clásica de depósito, lo que podría fragilizar a los bancos en la zona del euro.



El BCE estudia gravar los depósitos en moneda por encima de cierto monto, por ejemplo 3.000 euros, indicó Fabio Panetta, miembro del directorio del BCE, en una entrevista con el diario Financial Times.



Además, no se pretende ampliar la brecha digital existente dentro de las sociedades. "Vamos a continuar emitiendo dinero en efectivo", remarcó Panetta.