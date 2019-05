Uber salió a la Bolsa y así es el mecanismo para comprar acciones desde Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hoy se efectuó la esperada salida a bolsa de Uber, cuya Oferta Pública Inicial (OPI) ha sido de las más destacadas en la historia de la industria tecnológica desde la de Facebook hace ya siete años y la del gigante del comercio electrónico chino, Alibaba, en 2014.

Con un valor de US$ 45 por acción, la salida a bolsa de la plataforma de transporte de pasajeros obtuvo una valuación de US$ 82.000 millones y es una de las firmas “unicornios” (una empresa privada valuada por encima de los US$ 1.000 millones) que salió a bolsa luego de su competidora, Lyft, que alcanzó una valoración de casi US$ 25.500 millones en su primera sesión, y cuyas acciones han caído cerca del 20% desde que se conoció la OPI de Uber.

Según indicó a El País Diego Rivero, director de la empresa financiera Regum, los interesados en invertir en Uber pueden hacerlo a través de corredores de bolsa o de traders, agentes que operan como intermediarios y asesores de productos financieros.

¿De qué depende una u otra opción? Principalmente del riesgo que el inversor esté dispuesto a tomar y de la cantidad de tiempo que quiera mantener la operación.

Según explicó Rivero, para aquellos inversores que deseen ser propietarios de una acción de Uber y mantenerla por un período de tiempo de al menos dos años, la opción más recomendable es acudir a un corredor de bolsa para comprar la acción directamente en el mercado (primario, donde se emiten los activos o secundarios, donde se negocian los ya emitidos).

Por otro lado, aquellos inversores que puedan correr mayores riesgos y que evalúan vender la acción en el corto plazo, la opción más recomendable, según el director de Regum, es invertir en Uber a través de Contratos por Diferencias (CFD, por sus siglas en inglés). Esto es, un derivado financiero (un producto cuyo valor se basa en el de otro activo, en este caso la acción de Uber) que permite operar y obtener dinero en dos sentidos, tanto al alza como a la baja de Uber en bolsa.

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de ambas opciones? En el primer caso el inversor es dueño de la acción -y por tanto propietario de la compañía- y ante cualquier problema quien deberá responder es Uber.

En el segundo caso, el inversor no compra directamente la acción sino que compra su derivado, apuesta a la variación del activo (es decir, a que suba o baje) y quien responde es su broker (por ejemplo, el corredor de bolsa).

Además de no contar con el respaldo de Uber, otra desventaja de invertir a través de un CFD es que se debe pagar un interés llamado swap, por lo que, si el inversor desea mantener la operación durante mucho tiempo, terminará pagando más dinero por dicho interés.

Para Federico Araújo, director de la compañía financiera Nobilis, la mejor opción para invertir en Uber es a través de la compra directa de la acción. En relación a las precauciones a tener en cuenta, explicó que se debe analizar, antes de invertir, si el activo se adecúa al perfil del inversor.

“Las acciones son activos más volátiles que otros productos financieros, con lo cual es recomendable que el inversor tenga cierta experiencia”, señaló Araújo y recomendó tener una visión de más largo plazo si lo que se busca es suavizar la volatilidad y minimizar el riesgo de las acciones.

Por su parte, Rivero explicó que se espera “mucha demanda” de las acciones, lo cual debería mover el precio al alza. Si pasa esto, los pequeños inversores -que suelen tener acceso a comprar en el mercado secundario- podrán invertir cuando probablemente el precio ya esté bastante más arriba, más de un 25%. “Si eso ocurre, lo mejor será esperar a los días posteriores para obtener un mejor precio”, explicó Rivero.