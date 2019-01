Uruguay completó la operación de deuda con la recompra de US$ 400 millones de bonos que vencen en 2024 y 2027

El martes, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), lanzó la operación que consistían en emitir un bono en dólares con vencimiento al 2031 para hacerse de dinero y por otro lado, ofrecía recomprar títulos con vencimiento en 2022, 2024 y 2027 que tienen un monto total de US$ 3.943,3 millones y estaban en manos de inversores. El martes el gobierno anunció que colocó el bono por US$ 850 millones y que este miércoles podría ampliarlo en hasta US$ 400 millones, dependiendo de cuánto aceptara recomprar.



El MEF explicó este miércoles en un comunicado que el monto máximo de compra es de US$ 0 para el bono al 2022, US$ 158,609,416 para el bono 2024 y US$ 227,988,716 para el bono 2027. Es decir, en total despejó deuda por US$ 386,6 millones, para los que utilizó los US$ 400 millones que tenía como máximo. La diferencia, responde a que esos bonos cotizan en los mercados internacionales y se recompra a esos precios.



Así, el nuevo bono al 2031 quedó con un monto final de US$ 1.250 millones y pagará un cupón de 4,375%.



La demanda alcanzó a US$ 6.200 millones.

