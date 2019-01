Uruguayos: ¿debían más o menos a fin del tercer trimestre?

El endeudamiento público neto (a la deuda pública bruta se le restan los activos de reserva) subió levemente en el tercer trimestre: pasó de representar 30,5% del Producto Interno Bruto (PIB) a 31%. Eso fue, luego que en el primer trimestre alcanzara un máximo desde 2010 con 32,9% del PIB.

La deuda neta se elevó en US$ 136 millones en el tercer trimestre del año respecto al segundo y se redujo en US$ 396 millones al comparar el dato al cierre de septiembre respecto a fin de 2017, según la información divulgada ayer por el Banco Central (BCU). Así, el endeudamiento neto del sector público global alcanzó a US$ 18.645 millones.

La suba de la deuda neta en la comparación trimestral se dio porque la reducción de los activos de reserva fue mayor que la baja de la deuda bruta.

La deuda bruta se redujo en US$ 1.613 millones en el tercer trimestre respecto al segundo. Si se compara el cierre de septiembre respecto a fin de 2017, la baja fue menor, de US$ 393 millones.

Así la deuda total del sector público llegó a US$ 38.320 millones, lo que equivale al 63,7% del Producto (era 65,9% del PIB a fin de junio).

Por su parte, los activos de reserva cayeron en US$ 1.750 millones en el trimestre y se mantuvieron prácticamente (US$ 2 millones más) respecto a fin de 2017. Así, alcanzaron a US$ 19.674 millones a fin de septiembre.

Tanto la caída de la deuda bruta como de los activos de reserva se explicaron "por el menor stock de Letras de Regulación Monetaria asociado a la intervención cambiaria (uso de reservas para acotar el alza del dólar en julio-setiembre)", indicó el economista Aldo Lema.

A eso, se sumó la operativa especial del Central por la que recompró Letras.

Si se analiza la deuda pública por moneda, se encuentra que de los US$ 38.320 millones, el 53% (unos US$ 20.168 millones) estaba denominado en moneda nacional, el 45% estaba denominado en dólares, el 1% en Derechos Especiales de Giro y el 1% en yenes.

Respecto a fin de junio, bajó unos cuatro puntos porcentuales la participación de la deuda en moneda nacional y subió en igual guarismo la denominada en dólares.

A su vez, el 52% estaba en manos de residentes y el 48% en poder de no residentes.