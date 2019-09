Vacaciones de septiembre 2019: destinos y paquetes para viajar a la región, el mundo y Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Del próximo 16 al 20 de septiembre serán las vacaciones y si bien el contexto regional atraviesa turbulencias económicas y financieras, es una fecha en la que, según los operadores turísticos, los uruguayos aprovechan para salir de paseo.

¿Cuáles son los destinos más baratos? ¿Qué tanto influye la suba del dólar de los últimos días? ¿Cómo se pueden abaratar las vacaciones?

Sobre esto El País consultó a diversos actores del sector turístico que coincidieron en que la mayor parte de los uruguayos que decidió que va a salir de vacaciones en septiembre optó por destinos en el exterior.

¿Cuáles son los destinos elegidos en el exterior?

Entre los destinos fuera de Uruguay más baratos, Argentina, Brasil, Chile y el Caribe se posicionaron en los primeros lugares, seguido de Colombia, Perú, Disney y por último Europa.



El caso de Argentina es quizás el que más ha captado el interés de los viajantes en los últimos días dada la caída que ha tenido la moneda de este país frente al dólar estadounidense.

Cambio de hábito en el viajante uruguayo “El uruguayo cambió su modalidad de compra”, señaló el presidente de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viajes (Audavi) y presidente de la agencia mayorista, Aeromundo, Carlos Pera. Según explicó, antiguamente las ofertas turísticas salían al público con menor anticipación al igual que las ventas no se concretaban con más de un mes de antelación. “El uruguayo se ha ido acostumbrando a comprar con mucha anticipación”, indicó Pera y explicó que eso es así porque “las ofertas son un poco más acotadas” y también es limitado el número de butacas aéreas que ofrecen las compañías para el segmento turismo. “Esos cupos salen a la venta con la mayor anticipación posible y se agotan rápidamente. Esto es muy claro en los destinos del Caribe y en algunos de Europa”, concluyó Pera.

Según explicó a El País, Gonzalo Torena, jefe comercial del área Travel & City de woOw, debido a la coyuntura actual hubo un crecimiento en la demanda de ofertas para este destino. “La gente está muy interesada en viajar, principalmente por la accesibilidad que van a tener a comprar mucho más barato”, indicó Torena.



Para este destino, se pueden conseguir paquetes turísticos que van desde los US$ 143 a los US$ 271, y que incluyen dos noches de alojamiento en Buenos Aires con desayuno incluido y pasajes de ida y vuelta en la compañía de barcos Colonia Express.

Con los recientes cambios a nivel del dólar, Argentina ha sido uno de los destinos más demandados. Foto: AFP

Si a esto se le quieren agregar paseos, hay otros paquetes que además del pasaje de barco y las dos o cuatro noches de hotel ofrecen entradas y traslados al Parque de la Costa, a Temaikén y a Mundo Marino a partir de US$ 195, US$ 176 y US$ 222, respectivamente.



Otros destinos dentro de Argentina tales como Bariloche, Ushuaia, Calafate, Mendoza y Cataratas del Iguazú también ganaron terreno para estas vacaciones.



A modo de ejemplo, un viaje en ómnibus a Bariloche que incluye cinco noches más desayuno cuesta alrededor de US$ 435 y cuatro noches en las Cataratas con hotel más desayuno cuesta US$ 389.

Desde Viajes Buemes indicaron a El País que dentro de Brasil, el destino más elegido por los uruguayos para estas vacaciones de septiembre fue Buzios. Pero también otros sitios como Río de Janeiro. Gramado y Canela, Bombinhas y Florianópolis son una opción frecuente para esta fecha.



Los precios para estos destinos son variados pero van desde los US$ 300 a US$ 500.

Recaudos a la hora de comprar un paquete Carlos Pera, presidente de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viajes (Audavi), sugirió a los viajantes que antes de concretar la compra chequeen que la agencia sea una empresa habilitada por el Ministerio de Turismo (Mintur). “Lo más recomendable en estos casos es acudir a una agencia de viajes legalmente instalada, preferentemente una agencia socia de Audavi por el respaldo que esto genera”, indicó. Para poder chequear si la agencia tiene los permisos correspondientes, Pera señaló que se puede recurrir a la página web del Mintur y acceder al listado. Además, recomendó tener cuidados con los “espejitos” que se venden en Facebook en relación a ofertas que finalmente no existen.

Por parte, en la Unión de Agentes de Viajes del Interior explicaron a El País que además del nordeste brasileño, la demanda para estas vacaciones de septiembre ha estado centrada en el Caribe, y aquí se destaca en precios Punta Cana, La Romana, Cuba y Costa Mujeres.



Estos destinos suelen ofrecer paquetes con hoteles en régimen de todo incluido. En el caso de Punta Cana se pueden encontrar ofertas que van desde US$ 1.200 por ocho días, o un paquete a Varadero en Cuba de siete noches por US$ 1.300.

Lo más vendido hasta el momento, después del Caribe y Brasil, fue —según Buemes Viajes— San Andrés en Colombia, Madrid, Chile y Perú.



A Santiago de Chile se puede viajar tres o cuatro noches, según los operadores del sector, pagando entre US$ 350 y US$ 650. En el caso de San Andrés en Colombia, se puede viajar por alrededor de US$ 1.470 en un paquete que incluye siete noches de alojamiento y pasaje aéreo.

La Plaza de Armas, en Santiago de Chile; la capital chilena es un destino elegido luego de los tradicionales de Brasil y el Caribe.

En cuanto a los destinos europeos, el que más se destacó por demanda y precio según los operadores fue Madrid y casi en igual medida Barcelona.

Sin embargo, según indicó Carlos Pera, presidente de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viaje (Audavi) y de la empresa mayorista Aeromundo, los precios en estas opciones son más elevados y rondan desde los US$ 2.000 hasta US$ 3.500 por un viaje de entre ocho a diez días aproximadamente.



En este destino una opción que según indicaron en Cisplatina Turismo fue bien aceptada por los uruguayos es el viaje grupal a Europa. “Se reunieron padres con hijos, abuelos con nietos, y logramos una propuesta diferente. Ese fue nuestro producto estrella”, revelaron desde la empresa.

Las opciones para el turismo interno

A nivel local, los destinos más económicos para salir de vacaciones en septiembre según los actores del sector son Colonia, Punta del Este, Piriápolis y Salto. Además, tanto Salto como Paysandú comienzan en el mes de septiembre a tener mayor movimiento por sus ofertas termales.



Francisco Rodríguez, presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes (AHRU), dijo a El País que las vacaciones caen en un “momento muy especial” pero que junto a la Cámara de Turismo han trabajado en crear promociones para impulsar el turismo interno.

Termas del Arapey, uno de los lugares de Uruguay que comienzan a captar el interés de turistas. Foto: Darwin Borrelli

Desde Mercado Libre se informó que en cuanto a las búsquedas realizadas por los usuarios a través de Internet, los destinos más buscados a nivel local fueron Piriápolis, Punta del Este y La Paloma. Mientras que otros menos demandados fueron Barra del Chuy, Atlántida, Punta del Diablo, Villa Serrana, Parque del Plata, Termas del Daymán y La Pedrera.



Los precios en esta gama de destinos pueden andar desde los US$ 70 y hasta US$ 350 aproximadamente.

Preocupación por el dólar Desde WoOw dijeron que una preocupación central para las vacaciones de septiembre era la influencia del aumento del dólar. Sin embargo, afirmaron que mantienen el mismo nivel de actividad y ventas que en el mismo período del año pasado.