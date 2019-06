Venezuela estrena 3 billetes tras 10 meses de aplicar nuevo cono monetario

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Como parte del proceso de ampliación del cono Monetario vigente, medida impulsada por el Banco Central de Venezuela, a partir del 13 de junio de 2019, tres nuevos billetes se incorporarán a la actual familia de especies monetarias", dijo el ente emisor en un escueto comunicado publicado en su página web.



Las nuevas piezas de 10.000, 20.000 y 50.000 bolívares -equivalentes a U$S 1,62; U$S 3,25 y U$S 8,14, respectivamente, según el cambio oficial de hoy- comenzarán a "circular paulatinamente" y "vienen a complementar y optimizar el actual cono monetario", agregó el BCV.



Los tres billetes mantienen en su parte frontal la imagen del libertador Simón Bolívar, un diseño similar al del papel de 500 bolívares, según imágenes difundidas por el ente emisor.



El reverso, sin embargo, es diferente al de la familia de billetes que comenzó a circular el 20 de agosto y que contenía diseños de la fauna venezolana.



Los tres nuevos billetes tienen en su parte posterior la imagen del Mausoleo del libertador.



En agosto pasado en Venezuela comenzó a circular un nuevo cono monetario, luego de que el Gobierno de Nicolás Maduro ordenara eliminarle cinco ceros a la moneda nacional, el bolívar, como una medida con la que buscaba enfrentar la hiperinflación en la que entró el país desde noviembre de 2017.



Billetes de 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 y 500 bolívares son los que componen ese cono y en la actualidad, los dos primeros han salido prácticamente de circulación, debido a que su valor es casi nulo.



Las piezas de 10 y 20 bolívares, por su parte, son aceptados en algunos negocios con recelo, pues equivalen a 0,0016 y 0,0032 dólares, respectivamente.



