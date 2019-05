Más ventas del Banco Central para contener al dólar en $ 35

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar interbancario subió este miércoles 0,174% al situarse en $ 35,047. Con esta evolución, en lo que va del mes aumentó un 0,19% y en lo que va del año acumula una suba de 8,2%.

En la jornada nuevamente intervino en el mercado vendiendo dólares el Banco Central (BCU). Esta vez vendió US$ 34,4 millones, que se suman a los US$ 102,5 millones del martes, para contener el valor del dólar y evitar que cotice a un precio más alto. Con estas intervenciones, las ventas del Central en mayo ascienden a US$ 242 millones.



Durante la operativa, la divisa estadounidense se movió entre un precio mínimo de $ 34,95 y un máximo de $ 35,06 para cerrar finalmente en $ 35,05.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron 87 transacciones para negociar un total de US$ 58 millones.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar se situó en $ 34,35 a la compra y $ 35,75 a la venta.

Región y mundo.

Luego de dos jornadas consecutivas de aumento, ayer el dólar en Argentina cerró con una baja de 0,51%. En su versión minorista, según el promedio del Banco Central (BCRA), finalizó en 46,33 pesos, tres centavos por debajo del martes, y en el mercado mayorista descendió 22 centavos con respecto al cierre anterior y cotizó en 45,08 pesos.



Mientras que en Brasil, el principal mercado de referencia cambiaria para Uruguay, la divisa estadounidense finalizó en 3,93 reales lo que implicó una caída de 1.34%.



La evolución en ambos vecinos estuvo alineada con lo ocurrido con el billete verde nivel global, donde se mantuvo estable. El índice dólar, que mide el valor de la moneda frente a otras como el euro o el yen, retrocedió ayer 0,01%.



Según la agencia Reuters, la tendencia a la baja se debe, nuevamente, a la disputa comercial entre Estados Unidos y China, “que lleva a los inversores a subir sus expectativas de que la Reserva Federal (FED) baje sus tasas de interés más adelante en el año”.



Con información de La Nación (GDA)