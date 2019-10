Ventas del BCU en mes superan los US$ 220 millones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de comenzar la semana con tres subas consecutivas, ayer el dólar interbancario se mantuvo prácticamente estable y cotizó a un valor promedio de $ 37,336. La variación respecto al día anterior fue de -0,01%. Así, en octubre la divisa acumula una suba de 1,07% y en el año muestra un incrementó un 15,27%.

El Banco Central (BCU) volvió a intervenir vendiendo dólares para contener al tipo de cambio. En la pasada jornada colocó US$ 18,8 millones y en el acumulado del mes las ventas alcanzan los US$ 220,9 millones.

En septiembre no había intervenido, sí lo había hecho en agosto cuando totalizó US$ 366,9 millones y previamente en mayo, cuando vendió US$ 570,8 millones.



La divisa estadounidense cotizó ayer con precios que oscilaron entre un mínimo de $37,32 y un máximo de $37,35 para cerrar finalmente en el mayor valor. A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron 85 transacciones por US$ 40 millones.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar cotizo con los mismos precios que en la jornada anterior, y cerró en un valor de compra de $ 36,6 y de venta de $ 38,1.



En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, la divisa estadounidense cayó ayer al finalizar en 4,1457 reales, con una variación diaria de -0,62%. En octubre el dólar en Brasil bajó 0,45% y en el año tuvo un alza de 6,97%.



En el mismo sentido operó en Argentina, donde el dólar cotizó con una leve baja de 0,05% y cerró en el mercado oficial a 58,32 pesos. En el mes acumula una suba de 1,27% y en el año el alza llega al 54,69%.